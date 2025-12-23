Укрзализныця запускает дополнительные поезда на Рождество и Новый год: поехать в Карпаты стало проще

Укрзализныця готовит праздничную программу перевозок : к Рождеству и Новому году назначено 16 дополнительных поездов , увеличено количество прицепных вагонов и повышена периодичность регулярных рейсов. Целью является обеспечить украинцам больше мест , даже при дефиците вагонов.

16 дополнительных поездов и увеличенная частота рейсов: УЗ готовит праздники для украинцев

Особое внимание уделено карпатскому направлению , чтобы украинские военные и семьи с детьми имели возможность отдохнуть и реабилитироваться. Некоторые маршруты в январе также будут охвачены программой "3000 км по Украине" .

Список дополнительных поездов:

№ 255/256 Киев – Рахов

№271/272 Киев – Ивано-Франковск

№ 237/238 Киев – Ужгород

№220/219 Киев – Днепр

№248/247 Киев – Одесса

№265/266 Киев – Одесса

№ 159/160 Киев – Трускавец

№249/250 Киев – Львов

№289/290 Киев – Львов

№ 291/292 Киев – Львов

№ 741/742 Киев – Львов

№777/778 Киев – Львов

№197/198 Киев – Ковель

№168/167 Одесса – Львов

Особо стоит отметить поезд №291 Киев – Львов , который обеспечивает удобную стыковку с рейсом №157/158 Львов – Чоп через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево.

Также удобная пересадка на Карпаты имеет поезд №289 Киев – Львов , прибывающий в 07:40, а в 10:51 отправляется модерновым дизель-поездом Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

Дополнительные направления

Скорые поезда: №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков.

Прицепные вагоны из Приднепровья в Западное направление: Днепр – Львов до поезда №032/031 Запорожье – Перемышль.

Если билеты в желаемом направлении уже закончились, Укрзализныця напоминает о функции автовыкупа в приложении – работает надежно и позволяет быстро забронировать нужное место.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что правительство Украины официально запустило первый этап программы "3000 км Украиной", которая в декабре будет работать в тестовом режиме и позволит жителям прифронтовых общин или их семьям совершать поездки по железной дороге в бешеные часы, используя специальный бонусный лимит — 3000 бесплатных километров.