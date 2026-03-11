Укрпошта vs Нова Пошта: хто справді працює, а, хто лише говорить

Мережа магазинів "Рідні.Медтехніка" вирішила скористатися пропозицією Укрпошти про партнерство та відкриття пунктів видачі посилок у крамницях, яку опублікував очільник компанії Ігор Смілянський декілька днів тому.

Нова пошта та Укрпошта. Фото: із відкритих джерел

За словами власника мережі Олексія Давиденка, після посту він одразу залишив коментар: "Ми готові!" і заповнив форму потенційного партнера, вказавши особистий телефон та пошту для оперативного контакту. Магазини мережі працюють у всіх обласних центрах України, тому можливість партнерства була привабливою для бізнесу.

Для порівняння, того ж дня Давиденко надіслав аналогічний запит Новій Пошті. Уже через півгодини йому зателефонували, уточнили деталі і запропонували зустріч. Через чотири дні співробітники Нової Пошти приїхали на презентацію, узгодили всі деталі та попередньо домовилися про відкриття 46 нових міні-відділень у магазинах "Рідні.Медтехніка".

"Поки співробітники Укрпошти мовчать, співробітники Нової Пошти не просто реагують на запит, а виконують роботу якісно та швидко, без залучення топменеджменту", – зауважив Давиденко.

Власник мережі підкреслив, що готовий до співпраці і чекає на реакцію Укрпошти, адже попри заяви керівництва, жодного листа або дзвінка від команди Смілянського за п’ять днів не надійшло.

Ілюстративно Давиденко зазначив: "На мій коментар "Ми готові!" Ігор відповів "Чекаю! Буду радий, якщо вийде". Але ні, Ігорю, це я чекаю. Буду радий, якщо у вас все ж таки вийде".

Ця історія демонструє розрив між обіцянками керівництва Укрпошти та оперативністю менеджменту Нової Пошти, який на практиці вміє швидко реалізовувати партнерські ініціативи та підтримувати бізнес.

