Укрпочта vs Новая Почта: кто действительно работает, а кто только говорит

Сеть магазинов "Рідні.Медтехніка" решила воспользоваться предложением Укрпочты о партнерстве и открытии пунктов выдачи посылок в магазинах, опубликованном руководителем компании Игорем Смилянским несколько дней назад.

Новая почта и Укрпочта. Фото: из открытых источников

По словам владельца сети Алексея Давиденко, после поста он сразу оставил комментарий: "Мы готовы!" и заполнил форму потенциального партнера, указав личный телефон и почту для оперативного контакта. Магазины сети работают во всех областных центрах Украины, поэтому возможность партнерства была привлекательна для бизнеса.

Для сравнения, в тот же день Давыденко направил аналогичный запрос Новой Почте. Уже через полчаса ему позвонили по телефону, уточнили детали и предложили встречу. Через четыре дня сотрудники Новой Почты приехали на презентацию, согласовали все детали и предварительно договорились об открытии 46 новых мини-отделений в магазинах "Рідні.Медтехніка".

"Пока сотрудники Укрпочты молчат, сотрудники Новой Почты не просто реагируют на запрос, а выполняют работу качественно и быстро, без привлечения топ-менеджмента", – отметил Давыденко.

Владелец сети подчеркнул, что готов к сотрудничеству и ждет реакции Укрпочты, ведь несмотря на заявления руководства, ни одного письма или звонка от команды Смелянского за пять дней не поступило.

Иллюстративно Давыденко отметил: "На мой комментарий "Мы готовы!" Игорь ответил "Жду! Буду рад, если получится". Но нет, Игорь, это я жду. Буду рад, если у вас все-таки получится".

Эта история демонстрирует разрыв между обещаниями руководства Укрпочты и оперативностью менеджмента Новой Почты, на практике умеющей быстро реализовывать партнерские инициативы и поддерживать бизнес.

