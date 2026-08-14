«Укрпошта» розкрила масштаби міжнародної доставки: куди українці найчастіше відправляють посилки

Українці продовжують активно користуватися міжнародною поштовою доставкою навіть в умовах повномасштабної війни. У 2025 році загальний обсяг українського ринку міжнародних поштових відправлень становив близько 75 млн відправлень. Про це "Укрпошта" повідомила у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", посилаючись на відкриті дані Державної митної служби.

Укрпошта

За інформацією компанії, серед країн, звідки українці найчастіше отримують міжнародні посилки, лідирують Китай і Польща. Це свідчить про стабільний попит як на товари, що замовляються з азійських маркетплейсів, так і на відправлення з Європи.

Найпопулярнішими напрямками для відправлень з України є США, Сполучене Королівство, Канада, Німеччина та Ізраїль. Таким чином, міжнародна пошта залишається важливим каналом зв’язку українців із родичами, партнерами та клієнтами за кордоном.

Водночас повної статистики за перше півріччя 2026 року "Укрпошта" поки не оприлюднює. У компанії пояснили, що детальні дані наразі узагальнюються.

Попри це, оператор заявляє про суттєве оновлення власної інфраструктури. 2026 рік у "Укрпошті" називають завершальним етапом найбільшої логістичної трансформації в історії компанії. Навесні було повністю автоматизовано ключові сортувальні процеси, після чого посилки, листи, друковані медіа та замовлення проєкту "Укрпошта.Аптека" почали оброблятися автоматично.

Нині автоматизована мережа охоплює 24 виробничі об’єкти — сім хабів та 17 логістичних центрів. Їхня сумарна потужність становить майже 3 млн відправлень на добу. Окремо два міжнародні хаби здатні обробляти до 400 тис. міжнародних відправлень щодня.

У компанії заявляють, що понад 90% міжнародних експортних відправлень залишають Україну протягом 24 годин після обробки. Серед імпортних понад 90% стають доступними для отримання у відділеннях протягом доби після прибуття в Україну.

Загальний показник вчасної доставки, за даними "Укрпошти", нині становить близько 96-98%.

Паралельно поштовий оператор інвестує у цифровізацію. У фінансовому блоці вже працює AI-агент "Марко", розроблений спільно з IT-Enterprise. За даними компанії, він автоматично опрацював понад 26 тис. первинних документів, скоротивши час їхньої обробки на 60–80%, а рівень помилок — до 0,5%.

Таким чином, навіть під час війни "Укрпошта" намагається перевести міжнародну доставку з ручної моделі на високопродуктивну автоматизовану систему. Для клієнтів це має означати менше затримок, швидше проходження відправлень і більш прогнозовані терміни доставки за кордон та з-за кордону.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чутки про зміну керівництва "Укрпошти" отримали несподівану відповідь: у компанії зробили заяву.



