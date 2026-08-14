«Укрпочта» раскрыла масштабы международной доставки: куда украинцы чаще всего отправляют посылки

Украинцы продолжают активно использовать международную почтовую доставку даже в условиях полномасштабной войны. В 2025 году общий объем украинского рынка международных почтовых отправлений составил около 75 млн. отправлений. Об этом "Укрпочта" сообщила в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", ссылаясь на открытые данные Государственной таможенной службы.

Укрпочта

По информации компании, среди стран, откуда украинцы чаще всего получают международные посылки, лидируют Китай и Польша. Это свидетельствует о стабильном спросе как на заказываемые товары из азиатских маркетплейсов, так и на отправление из Европы.

Самыми популярными направлениями для отправки из Украины являются США, Соединенное Королевство, Канада, Германия и Израиль. Таким образом международная почта остается важным каналом связи украинцев с родственниками, партнерами и клиентами за рубежом.

В то же время, полной статистики за первое полугодие 2026 года "Укрпочта" пока не обнародует. В компании объяснили, что подробные данные обобщаются.

Несмотря на это, оператор заявляет о существенном обновлении собственной инфраструктуры. 2026 год в Укрпочте называют завершающим этапом крупнейшей логистической трансформации в истории компании. Весной полностью автоматизированы ключевые сортировочные процессы, после чего посылки, письма, печатные медиа и заказы проекта "Укрпочта.Аптека" начали обрабатываться автоматически.

В настоящее время автоматизированная сеть охватывает 24 производственных объекта — семь хабов и 17 логистических центров. Их суммарная мощность составляет около 3 млн отправлений в сутки. Отдельно два международных хаба способны обрабатывать до 400 тыс. международных отправлений ежедневно.

В компании заявляют, что более 90% международных экспортных отправлений покидают Украину в течение 24 часов после обработки. Среди импортных более 90% становятся доступными для получения в отделениях в течение суток по прибытии в Украину.

Общий показатель своевременной доставки, по данным "Укрпочты", в настоящее время составляет около 96-98%.

Параллельно почтовый оператор инвестирует в цифровизацию. В финансовом блоке уже работает AI-агент "Марко", разработанный совместно с IT-Enterprise. По данным компании, он автоматически обработал более 26 тыс. первичных документов, сократив время их обработки на 60–80%, а уровень ошибок – до 0,5%.

Таким образом даже во время войны "Укрпочта" пытается перевести международную доставку с ручной модели на высокопроизводительную автоматизированную систему. Для клиентов это должно означать меньше задержек, быстрее прохождения отправлений и более прогнозируемые сроки доставки за границу и из-за границы.

Также издание "Комментарии" сообщало – слухи о смене руководства "Укрпочты" получили неожиданный ответ: в компании сделали заявление.



