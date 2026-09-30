Укриття є, але де гроші 2026 року: що з’ясувалося після запиту до мерії Чернігова

Чернігівська міська рада надала відповідь на запит щодо витрат бюджету громади на первинні та мобільні укриття. У першому пункті документа йдеться про захисні споруди, які перебувають на балансі КП "Муніципальна варта".

Укриття

Зазначається, що відповідно до розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації від 10 липня 2025 року комунальному підприємству передали шість модулів швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту. Їхня загальна вартість становила 2 млн 125 тисяч гривень.

Ці об’єкти розміщені у різних частинах Чернігова – біля зупинок громадського транспорту, на території ТСЦ МВС та у парку "Березовий гай".

Зокрема, йдеться про адреси на вулицях Льотній, Дрозда, Незалежності, Шевченка, на проспекті Перемоги, а також на вулиці Володимира Коваленка.

Окремо міськрада повідомила ще про одне первинне мобільне укриття – споруду ПМУ. Воно розташоване за адресою: Чернігів, вул. Берегова, 22, поруч із пляжем "Золотий берег".

Таким чином, у відповіді міської влади фігурують сім захисних об’єктів: шість модулів швидкоспоруджуваних споруд та одне первинне мобільне укриття.

Водночас є принципова деталь: надана відповідь не містить інформації про те, що ці шість модулів були придбані у 2026 році. Навпаки, у документі прямо зазначено дату їх передачі – липень 2025 року. Тож робити висновок про витрати бюджету Чернігівської громади на придбання цих об’єктів саме у 2026 році з наведеної інформації не можна.

Саме це може стати окремим питанням для подальшого з’ясування: чи купувала міська громада нові первинні мобільні укриття протягом 2026 року і скільки бюджетних коштів на це фактично витратили.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на Рівненщині перевірили 2398 укриттів: скільки з них готові до використання.



