На Рівненщині перевірили 2398 укриттів: скільки з них готові до використання

На Рівненщині провели масштабну перевірку захисних споруд цивільного захисту. Протягом серпня фахівці обстежили всі 2398 об’єктів, які були включені до графіка позапланових перевірок. Результати показали: повністю готовою до укриття населення є менш ніж половина споруд.

Укриття в Рівненській області

Відповідно до відповіді Рівненської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", перевірки проводили районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з підрозділами ДСНС.

Загалом у серпні мали перевірити 2398 об’єктів фонду захисних споруд. Серед них – 129 сховищ, 1555 протирадіаційних укриттів, сім споруд подвійного призначення з властивостями ПРУ та 707 найпростіших укриттів.

У результаті 1090 об’єктів, або 45,45%, визнали готовими до укриття населення.

Ще 1019 споруд – це 42,49% від загальної кількості – отримали статус "обмежено готові". Тобто фактично понад чотири з десяти перевірених об’єктів не відповідають статусу повністю готового укриття та потребують уваги або додаткових робіт.

Ще 80 об’єктів, або 3,34%, визнали не готовими до укриття людей.

Водночас щодо 209 споруд, що становить 8,72%, оцінку готовності поки не надали – за ними були складені відповідні матеріали.

Таким чином, за результатами серпневої перевірки повністю готовими виявилися 1090 із 2398 об’єктів. Якщо ж врахувати споруди зі статусом "обмежено готові" та неготові, то понад тисяча захисних об’єктів області не мають статусу повної готовності.

В ОВА також повідомили, що нарощування фонду захисних споруд залишається одним із пріоритетних завдань. Нині будівельно-монтажні роботи тривають на шести протирадіаційних укриттях у закладах освіти.

Зокрема, готовність укриття на території Гощанського ліцею становить 98%, Великоцепцевицького ліцею – 92%, Вирівського ліцею – 92%. На 90% виконані роботи зі спорудження укриття у Старому Селі Сарненського району. Укриття на території Костянтинівської гімназії готове на 82%, а протирадіаційне укриття на території Дубенської початкової школи – на 58%.

Ще для чотирьох проєктів готують проєктно-кошторисну документацію. Йдеться про укриття у Березівському ліцеї, Дубровицькому ліцеї №2, Сарненському ліцеї №5 та Чабельській гімназії.

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