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Укрытия есть, но, где деньги 2026 года: что выяснилось после запроса в мэрию Чернигова

В горсовете сообщили о шести модулях быстровозводимых защитных сооружений и одном первичном мобильном укрытии

30 сентября 2026, 15:51
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Кравцев Сергей

Черниговский городской совет ответил на запрос о расходах бюджета общины на первичные и мобильные укрытия. В первом пункте документа речь идет о защитных сооружениях, находящихся на балансе КП "Муниципальная варта".

Укрытия есть, но, где деньги 2026 года: что выяснилось после запроса в мэрию Чернигова

Укрытие

Отмечается, что в соответствии с распоряжением начальника Черниговской городской военной администрации от 10 июля 2025 года коммунальному предприятию передали шесть модулей быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты. Их общая стоимость составила 2 млн 125 тысяч гривен.

Эти объекты расположены в разных частях Чернигова – возле остановок общественного транспорта, на территории ТСЦ МВД и в парке "Березовая роща".

В частности, речь идет об адресах на улицах Летней, Дрозда, Независимости, Шевченко, на проспекте Победы, а также на улице Владимира Коваленко.

Отдельно горсовет сообщил еще об одном первичном мобильном укрытии – сооружении ПМУ. Оно расположено по адресу: Чернигов, ул. Береговая, 22, рядом с пляжем "Золотой берег".

Таким образом, в ответе городских властей фигурируют семь защитных объектов: шесть модулей быстровозводимых сооружений и одно первичное мобильное укрытие.

В то же время есть принципиальная деталь: данный ответ не содержит информации о том, что эти шесть модулей были приобретены в 2026 году. Напротив, в документе прямо указана дата их передачи – июль 2025 года. Так что делать выводы о расходах бюджета Черниговской общины на приобретение этих объектов именно в 2026 году из приведенной информации нельзя.

Именно это может стать отдельным вопросом для дальнейшего выяснения: покупало ли городское общество новые первичные мобильные укрытия в течение 2026 года и сколько бюджетных средств на это фактически потратили.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Ровенской области проверили 2398 укрытий: сколько из них готовы к использованию.




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