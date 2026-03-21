Укренерго не планує відключень світла на 22 березня

Укренерго повідомило, що 22 березня обмеження електропостачання не запроваджуватимуть, але радить користуватися технікою вдень.

21 березня 2026, 20:47
Проніна Анна

У неділю, 22 березня, в Україні не планують застосовувати погодинні графіки відключень електроенергії.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє  НЕК "Укренерго".

У компанії зазначили, що заходи обмеження споживання на цей день не передбачені.

Водночас енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію та по можливості вмикати потужні електроприлади у денний період – з 10:00 до 15:00.

Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему у пікові години.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак у деяких регіонах України фіксуються пошкодження енергетичної інфраструктури.

Зокрема, у Запоріжжі було знеструмлено близько 47 тисяч абонентів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке забороняє відключення електроенергії для українських споживачів за умови, що більшість користувачів однієї лінії отримують струм від розподіленої генерації. Це важливий крок у підтримку стабільності енергопостачання та заохочення впровадження нових джерел енергії на місцевому рівні. 

Як повідомив перший віцепрем’єр та міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, якщо розподілена генерація забезпечує електроенергією не менше 80% споживачів, підключених до однієї лінії, графіки погодинних відключень застосовуватися не будуть. Це означає, що будинки, офіси та інші об’єкти, які відповідають цьому критерію, зможуть отримувати електроенергію без перебоїв навіть у пікові години навантаження. За словами Шмигаля, такий підхід стимулює розвиток розподіленої генерації та інтеграцію її потужностей до загальної енергосистеми країни.



