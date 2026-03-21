Главная Новости Общество события Укрэнерго не планирует отключения света на 22 марта
НОВОСТИ

Укрэнерго не планирует отключения света на 22 марта

Укрэнерго сообщило, что 22 марта ограничения электроснабжения не будут вводить, но советует пользоваться техникой днем.

21 марта 2026, 20:47
Автор:
Проніна Анна

В воскресенье, 22 марта, в Украине не планируется применять почасовые графики отключений электроэнергии.

Как передают "Комментарии", об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что меры по ограничению потребления на этот день не предусмотрены.

В то же время, энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности включать мощные электроприборы в дневной период – с 10:00 до 15:00.

Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы.

Ранее сообщалось, что в результате российских атак в некоторых регионах Украины фиксируются повреждения энергетической инфраструктуры.

В частности, в Запорожье было обесточено около 47 тысяч абонентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины принял решение, запрещающее отключение электроэнергии для украинских потребителей при условии, что большинство пользователей одной линии получают ток от распределенной генерации. Это важный шаг в поддержании стабильности энергоснабжения и поощрении внедрения новых источников энергии на местном уровне.

Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль в своем Telegram-канале, если распределенная генерация обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, подключенных к одной линии, графики почасовых отключений применяться не будут. Это означает, что дома, офисы и другие объекты, соответствующие этому критерию, смогут получать электроэнергию без перебоев даже в часы пиковой нагрузки. По словам Шмыгаля, такой подход стимулирует развитие распределенной генерации и интеграцию ее мощностей в общую энергосистему страны.



