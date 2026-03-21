Укрэнерго не планирует отключения света на 22 марта

Проніна Анна
В Украине в воскресенье не прогнозируют графики отключения электроэнергии
Как передают "Комментарии", об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
В компании отметили, что меры по ограничению потребления на этот день не предусмотрены.
Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы.
В частности, в Запорожье было обесточено около 47 тысяч абонентов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины принял решение, запрещающее отключение электроэнергии для украинских потребителей при условии, что большинство пользователей одной линии получают ток от распределенной генерации. Это важный шаг в поддержании стабильности энергоснабжения и поощрении внедрения новых источников энергии на местном уровне.
Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль в своем Telegram-канале, если распределенная генерация обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, подключенных к одной линии, графики почасовых отключений применяться не будут. Это означает, что дома, офисы и другие объекты, соответствующие этому критерию, смогут получать электроэнергию без перебоев даже в часы пиковой нагрузки. По словам Шмыгаля, такой подход стимулирует развитие распределенной генерации и интеграцию ее мощностей в общую энергосистему страны.