Укрэнерго не планирует отключения света на 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в Украине не планируется применять почасовые графики отключений электроэнергии.

В Украине в воскресенье не прогнозируют графики отключения электроэнергии

Как передают "Комментарии", об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что меры по ограничению потребления на этот день не предусмотрены.

В то же время, энергетики призывают граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности включать мощные электроприборы в дневной период – с 10:00 до 15:00.

Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы.

Ранее сообщалось, что в результате российских атак в некоторых регионах Украины фиксируются повреждения энергетической инфраструктуры.

В частности, в Запорожье было обесточено около 47 тысяч абонентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины принял решение, запрещающее отключение электроэнергии для украинских потребителей при условии, что большинство пользователей одной линии получают ток от распределенной генерации. Это важный шаг в поддержании стабильности энергоснабжения и поощрении внедрения новых источников энергии на местном уровне.

Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль в своем Telegram-канале, если распределенная генерация обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, подключенных к одной линии, графики почасовых отключений применяться не будут. Это означает, что дома, офисы и другие объекты, соответствующие этому критерию, смогут получать электроэнергию без перебоев даже в часы пиковой нагрузки. По словам Шмыгаля, такой подход стимулирует развитие распределенной генерации и интеграцию ее мощностей в общую энергосистему страны.