Українцям нарешті заборонять відключати світло: озвучено несподівану умову і терміни

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке забороняє відключення електроенергії для українських споживачів за умови, що більшість користувачів однієї лінії отримують струм від розподіленої генерації. Це важливий крок у підтримку стабільності енергопостачання та заохочення впровадження нових джерел енергії на місцевому рівні.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив перший віцепрем’єр та міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, якщо розподілена генерація забезпечує електроенергією не менше 80% споживачів, підключених до однієї лінії, графіки погодинних відключень застосовуватися не будуть. Це означає, що будинки, офіси та інші об’єкти, які відповідають цьому критерію, зможуть отримувати електроенергію без перебоїв навіть у пікові години навантаження.

За словами Шмигаля, такий підхід стимулює розвиток розподіленої генерації та інтеграцію її потужностей до загальної енергосистеми країни.

"Також запроваджуємо дієвий механізм, який гарантує, що перевагами скористаються саме ті, хто має на це право. Оператор системи розподілу (обленерго) буде аналізувати фактичні обсяги покриття споживачів розподіленою генерацією. Якщо вони становитимуть менше 80%, до таких ліній застосують погодинні графіки", – підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна найближчими днями буде готова з технічної точки зору до відкриття всіх шести переговорних кластерів у рамках вступу до Європейського Союзу. Проте остаточне рішення залежатиме не від Києва, а від досягнення консенсусу серед усіх держав-членів ЄС.