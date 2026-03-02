Украинцам наконец-то запретят отключать свет: озвучено неожиданное условие и сроки

Кабинет Министров Украины принял решение, запрещающее отключение электроэнергии для украинских потребителей при условии, что большинство пользователей одной линии получают ток от распределенной генерации. Это важный шаг в поддержании стабильности энергоснабжения и поощрении внедрения новых источников энергии на местном уровне.

Фото: из открытых источников

Как сообщил первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмигаль в своем Telegram-канале, если распределенная генерация обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, подключенных к одной линии, графики почасовых отключений применяться не будут. Это означает, что дома, офисы и другие объекты, соответствующие этому критерию, смогут получать электроэнергию без перебоев даже в часы пиковой нагрузки.

По словам Шмыгаля, такой подход стимулирует развитие распределенной генерации и интеграцию ее мощностей в общую энергосистему страны.

"Также вводим действенный механизм, гарантирующий, что преимуществами воспользуются именно те, кто имеет на это право. Оператор системы распределения (облэнерго) будет анализировать фактические объемы покрытия потребителей распределенной генерацией. Если они составят менее 80%, к таким линиям применят почасовые графики", – подчеркнул он.

