Україну чекає «осінь реформ»: що МВФ вимагатиме від влади і чим це обернеться для громадян

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Кравцев Сергей
Україна входить у важливий етап переговорів із міжнародними партнерами: сьогодні в Києві працює місія МВФ, а влада паралельно готується до розгляду низки євроінтеграційних законопроєктів. Від виконання погоджених зобов’язань залежить не лише подальше просування України до ЄС, а й мільярдне фінансування, яке країна розраховує отримати до кінця року. Водночас навколо частини реформ уже виникають суперечки. Деякі потенційні зміни можуть безпосередньо вплинути на бізнес, ФОПів, оподаткування та фінансові операції громадян. Які з реформ можуть найбільш відчутно вдарити по громадянах та малому бізнесу і чи є можливість відтермінувати їх без ризику для відносин із МВФ та ЄС? Чи варто очікувати у вересні перегляду або пом’якшення окремих вимог після консультацій України з МВФ та Євросоюзом? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Місія МВФ. Фото: із відкритих джерел
Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков зазначив, ситуація у нас непроста. Входить Україна в осінь і тут абсолютно не передбачалося ані міжнародними фінансовими інституціями, ані національними економічними органами те, що у нас не буде зараз торгівлі через море, що у нас не будуть працювати порти, що у нас фактично ліквідована металургія, це мова ідеї про "Запоріжсталь" і про "Криворіжсталь". Експерт наголошує, це такі два важливі підприємства, які були експортерами навіть під час війни.
Що стосується того, це покращить ситуацію, чи пом'якшаться вимоги МВФ, то Олексій Плотніков радить виходити з того, що думає сама місія.
Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт аналітичного центру “Об’єднана Україна” Ігор Попов зазначив, доки в Києві працювала місія МВФ, уряд проводив консультації з владною фракцією щодо євроінтеграційних законопроектів. За оцінками голови фінансового комітету, від виконання маяків залежить отримання Україною 12,7 млрд. доларів до кінця 2026 року.
За його словами, для розуміння суті і змісту індикаторів потрібно читати оригінали документів Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, програму МВФ та програму Світового банку. Бо хитрі політики пробують видавати свої ініціативи за вимоги поважних міжнародних структур, що викликає багато хайпу і мало результату.
Ігор Попов зауважив, Рада зараз працюватиме в режимі постійних повітряних тривог, тому всі рішення треба готувати ретельно до голосування, бо часу на політичні перфоманси в залі не буде, треба ухвалювати рішення.
Також видання "Коментарі" повідомляло – МВФ все ж таки наполягає: коли чекати підвищення тарифів на газ і світло для населення.