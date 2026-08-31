Украину ждет «осень реформ»: что МВФ потребует от власти и чем это обернется для граждан

Украина входит в важный этап переговоров с международными партнерами: сегодня в Киеве работает миссия МВФ, а власти параллельно готовятся к рассмотрению ряда евроинтеграционных законопроектов. От выполнения согласованных обязательств зависит не только дальнейшее продвижение Украины в ЕС, но и миллиардное финансирование, которое страна рассчитывает получить до конца года. В то же время, вокруг части реформ уже возникают споры. Некоторые потенциальные изменения могут напрямую повлиять на бизнес, ФЛП, налогообложение и финансовые операции граждан. Какие из реформ могут ощутимо ударить по гражданам и малому бизнесу и есть ли возможность отсрочить их без риска для отношений с МВФ и ЕС? Следует ли ожидать в сентябре пересмотра или смягчения отдельных требований после консультаций Украины с МВФ и Евросоюзом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Миссия МВФ. Фото: из открытых источников

Работа МВФ – это хорошо

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что ситуация у нас непростая. Входит Украина в осень и здесь абсолютно не предполагалось ни международными финансовыми институтами, ни национальными экономическими органами то, что у нас не будет сейчас торговли через море, что у нас не будут работать порты, что у нас фактически ликвидирована металлургия, это речь идеи о "Запорожстале" и о "Криворожстале". Эксперт отмечает, это два важных предприятия, которые были экспортерами даже во время войны.

"То есть сейчас все это останавливается и, конечно, нет поступлений валюты. Это влияет на курс гривны, влияет на массу других показателей. Поэтому то, что сейчас работает миссия Международного валютного фонда, это хорошо, я думаю, что она должна на месте посмотреть, что происходит, каковы последствия эскалации войны и так далее", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, это улучшит ситуацию, смягчаются ли требования МВФ, то Алексей Плотников советует исходить из того, что думает сама миссия.

"Миссия настроена на то, что, все же, война продолжается, нужно давать ответ стране-агрессору. И эта эскалация, в принципе, идет с точки зрения ответа на действия агрессора – миссия ли настроена на то, что нужно достигать мира любым путем, и тогда выводы будут несколько иными", – констатировал Алексей Плотников.

Нам предлагается свое законодательство адаптировать к европейским директивам.

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов отметил, пока в Киеве работала миссия МВФ, правительство проводило консультации с властной фракцией по евроинтеграционным законопроектам. По оценкам главы финансового комитета, от выполнения маяков зависит получение Украиной 12,7 млрд долларов до конца 2026 года.

"Вокруг перечня из 17 или 20 проектов уже проходит много лоббистских кампаний и политических спекуляций. На самом деле перед правительством и депутатами стоит серьезный вызов – как выполнить обязательства Украины, но не создать проблем для экономики и граждан. Часть вопросов согласована, и их выполнение будет способствовать экономическому развитию и прозрачности, и здесь проблем при рассмотрении не будет. Ну, разве что кто-то захочет вызвать дух парламентского кризиса, чтобы подтвердить тезис о "неспособности верхов руководить по старинке". Консенсусными вопросами являются, например, контроль информации при переводах денег и криптоактивов, уголовная ответственность за незаконное использование платежных карт. Возвращение конкурсов на государственную службу также имеет поддержку и постепенно будет выполнено", – отметил эксперт.

По его словам, для понимания сущности и содержания индикаторов нужно читать подлинники документов Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, программу МВФ и программу Всемирного банка. Ибо хитрые политики пробуют выдавать свои инициативы по требованиям уважаемых международных структур, что вызывает много хайпа и мало результата.

"К примеру, в европейских требованиях всегда идет ссылка на европейские рамочные документы и лучшие практики стран ЕС. То есть нам предлагается свое законодательство адаптировать к европейским директивам, а институты – реформировать по образцу европейских стран. Поэтому по ряду вопросов уже в сентябре будут проведены дополнительные переговоры с МВФ и ЕС, и по итогам участники переговоров (правительство Украины" внесет согласованные тексты законопроектов для быстрого рассмотрения в Раде. И там вопросы давления на ФЛП могут отложить еще на более длительный срок, да и налог на маленькие посылки я бы рекомендовал ввести уже после ЕС. процедуры проверки ПЭПов у нас кстати также привели этот вопрос к европейским нормам (статья 45 нового Регламента ЕС 2024/1624), и может уже достаточно слать жалобы международным партнерам на это решение, его нужно реализовать", – рассказал эксперт.

Игорь Попов отметил, что Рада сейчас будет работать в режиме постоянных воздушных тревог, поэтому все решения нужно готовить тщательно к голосованию, потому что времени на политические перфомансы в зале не будет, нужно принимать решение.

Также издание "Комментарии" сообщало – МВФ все же настаивает: когда ждать повышения тарифов на газ и свет для населения.