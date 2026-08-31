Украину ждет «осень реформ»: что МВФ потребует от власти и чем это обернется для граждан

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Кравцев Сергей
Украина входит в важный этап переговоров с международными партнерами: сегодня в Киеве работает миссия МВФ, а власти параллельно готовятся к рассмотрению ряда евроинтеграционных законопроектов. От выполнения согласованных обязательств зависит не только дальнейшее продвижение Украины в ЕС, но и миллиардное финансирование, которое страна рассчитывает получить до конца года. В то же время, вокруг части реформ уже возникают споры. Некоторые потенциальные изменения могут напрямую повлиять на бизнес, ФЛП, налогообложение и финансовые операции граждан. Какие из реформ могут ощутимо ударить по гражданам и малому бизнесу и есть ли возможность отсрочить их без риска для отношений с МВФ и ЕС? Следует ли ожидать в сентябре пересмотра или смягчения отдельных требований после консультаций Украины с МВФ и Евросоюзом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Миссия МВФ. Фото: из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что ситуация у нас непростая. Входит Украина в осень и здесь абсолютно не предполагалось ни международными финансовыми институтами, ни национальными экономическими органами то, что у нас не будет сейчас торговли через море, что у нас не будут работать порты, что у нас фактически ликвидирована металлургия, это речь идеи о "Запорожстале" и о "Криворожстале". Эксперт отмечает, это два важных предприятия, которые были экспортерами даже во время войны.
Что касается того, это улучшит ситуацию, смягчаются ли требования МВФ, то Алексей Плотников советует исходить из того, что думает сама миссия.
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов отметил, пока в Киеве работала миссия МВФ, правительство проводило консультации с властной фракцией по евроинтеграционным законопроектам. По оценкам главы финансового комитета, от выполнения маяков зависит получение Украиной 12,7 млрд долларов до конца 2026 года.
По его словам, для понимания сущности и содержания индикаторов нужно читать подлинники документов Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, программу МВФ и программу Всемирного банка. Ибо хитрые политики пробуют выдавать свои инициативы по требованиям уважаемых международных структур, что вызывает много хайпа и мало результата.
Игорь Попов отметил, что Рада сейчас будет работать в режиме постоянных воздушных тревог, поэтому все решения нужно готовить тщательно к голосованию, потому что времени на политические перфомансы в зале не будет, нужно принимать решение.
Также издание "Комментарии" сообщало – МВФ все же настаивает: когда ждать повышения тарифов на газ и свет для населения.