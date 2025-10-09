logo_ukra

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Український ветеран іде пішки 1500 км до Брюсселя, щоб нагадати Європі про війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Український ветеран іде пішки 1500 км до Брюсселя, щоб нагадати Європі про війну

Ветеран війни Андрій Маджаров іде пішки 1500 км до Брюсселя, щоб закликати ЄС не забувати про війну в Україні та посилити підтримку Києва.

9 жовтня 2025, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ветеран російсько-української війни Андрій Маджаров вирушив пішки у 1500-кілометрову подорож від українсько-польського кордону до Брюсселя, де розташована штаб-квартира Європейського Союзу. Своєю акцією ветеран війни прагне нагадати європейцям, що війна Росії проти України не лише українська проблема, а спільна боротьба цивілізованого світу проти агресії РФ.

Український ветеран іде пішки 1500 км до Брюсселя, щоб нагадати Європі про війну

Ветеран війни Андрій Маджаров йде пішки до Брюсселя

У Facebook Андрій Маджаров регулярно публікує фото та відео зі свого шляху. Станом на 9 жовтня він перебував у німецькому місті Бад-Засендорф, пройшовши вже понад 1000 кілометрів. До кінцевої мети дійти до Європарламенту в Брюсселі йому залишилося ще близько 500 км.

"Я — ветеран, який іде пішки від українсько-польського кордону до Європарламенту. Своєю ходою я хочу ще раз привернути увагу європейської спільноти до нашої боротьби з росією та показати незламний український дух, завдяки якому наші західні партнери досі живуть у безпеці", — сказав ветеран.

Маджаров закликав європейців не послаблювати підтримку України, а навпаки посилювати допомогу, особливо в момент, коли росія все активніше застосовує дрони-камікадзе та розвідувальні апарати, зокрема на території країн ЄС і НАТО.

Український ветеран іде пішки 1500 км до Брюсселя, щоб нагадати Європі про війну - фото 2

Приблизний шлях Маджарова до Брюселля

Ветеран наголошує, що боротьба України проти Росії, це частина глобального протистояння між демократією та диктатурою.

"Нам необхідно організовано об’єднатись політикам і народам цивілізованих країн, щоб зупинити спільного ворога і нейтралізувати загрозу, яку несе російська агресія разом зі своїми помічниками. Це не лише боротьба України з росією; це битва добра проти зла, демократії проти диктатури, цивілізованого світу проти варварства. Якщо ми програємо, ми передамо темряву наступним поколінням на віки", — зазначив Маджаров.

Наразі ветеран перебуває в поході вже 67 днів, продовжуючи крок за кроком свій шлях заради миру, підтримки і нагадування світу про війну в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що троє британських підлітків йдуть пішки до України, щоб передати гуманітарну допомогу.

Також "Коментарі" писали, що ветеран-азовець Петро Скрипка пройшов пішки з Києва до Львова та зібрав гроші на протезування поранених українців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини