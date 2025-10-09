Український ветеран іде пішки 1500 км до Брюсселя, щоб нагадати Європі про війну

Рубрики
Ветеран російсько-української війни Андрій Маджаров вирушив пішки у 1500-кілометрову подорож від українсько-польського кордону до Брюсселя, де розташована штаб-квартира Європейського Союзу. Своєю акцією ветеран війни прагне нагадати європейцям, що війна Росії проти України не лише українська проблема, а спільна боротьба цивілізованого світу проти агресії РФ.
Ветеран війни Андрій Маджаров йде пішки до Брюсселя
У Facebook Андрій Маджаров регулярно публікує фото та відео зі свого шляху. Станом на 9 жовтня він перебував у німецькому місті Бад-Засендорф, пройшовши вже понад 1000 кілометрів. До кінцевої мети дійти до Європарламенту в Брюсселі йому залишилося ще близько 500 км.
Маджаров закликав європейців не послаблювати підтримку України, а навпаки посилювати допомогу, особливо в момент, коли росія все активніше застосовує дрони-камікадзе та розвідувальні апарати, зокрема на території країн ЄС і НАТО.
Приблизний шлях Маджарова до Брюселля
Ветеран наголошує, що боротьба України проти Росії, це частина глобального протистояння між демократією та диктатурою.
Наразі ветеран перебуває в поході вже 67 днів, продовжуючи крок за кроком свій шлях заради миру, підтримки і нагадування світу про війну в Україні.
