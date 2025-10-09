Украинский ветеран идет пешком 1500 км в Брюссель, чтобы напомнить Европе о войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Ветеран российско-украинской войны Андрей Маджаров отправился пешком в 1500-километровое путешествие от украинско-польской границы в Брюссель, где расположена штаб-квартира Европейского Союза. Своей акцией ветеран войны стремится напомнить европейцам, что война России против Украины не только украинская проблема, но и совместная борьба цивилизованного мира против агрессии РФ.
Ветеран войны Андрей Маджаров идет пешком в Брюссель
В Facebook Андрей Маджаров регулярно публикует фотографии и видео со своего пути. На 9 октября он находился в немецком городе Бад-Засендорф, пройдя уже более 1000 километров. До конечной цели дойти до Европарламента в Брюсселе ему осталось еще около 500 км.
Маджаров призвал европейцев не ослаблять поддержку Украины, а наоборот усиливать помощь, особенно в момент, когда Россия все активнее применяет дроны-камикадзе и разведывательные аппараты, в частности, на территории стран ЕС и НАТО.
Приблизительный путь Маджарова в Брюссель
Ветеран отмечает, что борьба Украины против России – это часть глобального противостояния между демократией и диктатурой.
В настоящее время ветеран находится в походе уже 67 дней, продолжая шаг за шагом свой путь ради мира, поддержки и напоминания миру о войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три британских подростка идут пешком в Украину, чтобы передать гуманитарную помощь.
Также "Комментарии" писали, что ветеран-азовец Петр Скрипка прошел пешком из Киева во Львов и собрал деньги на протезирование раненых украинцев.