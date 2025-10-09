Украинский ветеран идет пешком 1500 км в Брюссель, чтобы напомнить Европе о войне

Ветеран российско-украинской войны Андрей Маджаров отправился пешком в 1500-километровое путешествие от украинско-польской границы в Брюссель, где расположена штаб-квартира Европейского Союза. Своей акцией ветеран войны стремится напомнить европейцам, что война России против Украины не только украинская проблема, но и совместная борьба цивилизованного мира против агрессии РФ.

Ветеран войны Андрей Маджаров идет пешком в Брюссель

В Facebook Андрей Маджаров регулярно публикует фотографии и видео со своего пути. На 9 октября он находился в немецком городе Бад-Засендорф, пройдя уже более 1000 километров. До конечной цели дойти до Европарламента в Брюсселе ему осталось еще около 500 км.

"Я — ветеран, который идет пешком от украинско-польской границы к Европарламенту. Своими шагами я хочу еще раз привлечь внимание европейского сообщества к нашей борьбе с россией и показать несгибаемый украинский дух, благодаря которому наши западные партнеры до сих пор живут в безопасности", — сказал ветеран.

Маджаров призвал европейцев не ослаблять поддержку Украины, а наоборот усиливать помощь, особенно в момент, когда Россия все активнее применяет дроны-камикадзе и разведывательные аппараты, в частности, на территории стран ЕС и НАТО.

Приблизительный путь Маджарова в Брюссель

Ветеран отмечает, что борьба Украины против России – это часть глобального противостояния между демократией и диктатурой.

"Нам необходимо организованно объединиться политикам и народам цивилизованных стран, чтобы остановить общего врага и нейтрализовать угрозу, которую несет российская агрессия вместе со своими помощниками. Это не только борьба Украины с Россией; это битва добра против зла, демократии против диктатуры, цивилизованного мира против варварства. Если мы проигрываем, мы передадим темноту следующим поколениям на веки", — отметил Маджаров.

В настоящее время ветеран находится в походе уже 67 дней, продолжая шаг за шагом свой путь ради мира, поддержки и напоминания миру о войне в Украине.

