Українські порти змінюють правила гри: хто став новим лідером, а де суден поменшало

Попри постійні російські атаки на портову інфраструктуру та спроби зірвати український морський експорт, морські порти України продовжують працювати й навіть нарощують обсяги перевалки вантажів. Водночас кількість суден, які заходять до українських гаваней, суттєво скоротилася. Про це свідчить відповідь ДП "Адміністрація морських портів України" на журналістський запит порталу "Коментарі".

Порти України

Згідно з наданими даними, протягом січня–червня 2026 року в українських морських портах було оброблено 3261 судно, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 3892 судна. Таким чином, кількість суднозаходів скоротилася на 16,2%.

Найбільше суден за перше півріччя прийняв Ізмаїльський морський порт – 1352, хоча це майже на третину менше, ніж торік. Друге місце посів порт Чорноморськ із 925 суднами, а третє – Одеський порт, який обробив 552 судна. Менші показники зафіксовано у портах Південний, Рені та Усть-Дунайськ.

Попри скорочення кількості суден, вантажообіг українських портів продовжив зростати. За даними АМПУ, за шість місяців 2026 року через морські порти було перевалено 42,37 млн тонн вантажів, що на 1,3% більше, ніж роком раніше.

Найбільший внесок у цей результат зробив морський порт Чорноморськ, який став беззаперечним лідером із показником 13,59 млн тонн, продемонструвавши зростання майже на 19%. На другому місці опинився порт Південний – 17,73 млн тонн, хоча його вантажообіг скоротився майже на 8%. Третю позицію посів Одеський морський порт, який наростив перевалку до 7,65 млн тонн.

Основу вантажопотоку, як і раніше, становлять сухі сипучі вантажі – понад 34 млн тонн. Значну частку також займають наливні вантажі, продукція аграрного сектору, руда, вугілля, добрива, нафтопродукти та олія.

Опубліковані дані свідчать про зміну логістики українського морського експорту. Через постійну загрозу російських атак перевізники дедалі активніше використовують великотоннажні судна та оптимізують маршрути, що дозволяє збільшувати обсяги перевалки навіть за меншої кількості суднозаходів. Це підтверджує, що українська портова галузь продовжує адаптуватися до умов повномасштабної війни та зберігає ключову роль у забезпеченні експорту країни.

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