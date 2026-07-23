Украинские порты меняют правила игры: кто стал новым лидером, а где судов стало меньше

Несмотря на постоянные российские атаки на портовую инфраструктуру и попытки сорвать украинский морской экспорт, морские порты Украины продолжают работать и даже увеличивают объемы перевалки грузов. В то же время количество судов, входящих в украинские гавани, существенно сократилось. Об этом свидетельствует ответ ГП "Администрация морских портов Украины" на журналистский запрос портала "Комментарии".

Порты Украины

Согласно предоставленным данным, за январь-июнь 2026 года в украинских морских портах было обработано 3261 судно, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3892 судна. Таким образом, количество судомеров сократилось на 16,2%.

Больше судов за первое полугодие принял Измаильский морской порт – 1352, хотя это почти на треть меньше, чем в прошлом. Второе место занял порт Черноморск с 925 суднами, а третье – Одесский порт, обработавший 552 судна. Меньшие показатели зафиксированы в портах Южный, Рени и Усть-Дунайск.

Несмотря на сокращение количества судов, грузооборот украинских портов продолжил расти. По данным АМПУ, за шесть месяцев 2026 года через морские порты было перевалено 42,37 млн. тонн грузов, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

Наибольший вклад в этот результат внес морской порт Черноморск, ставший безоговорочным лидером с показателем 13,59 млн тонн, продемонстрировав рост почти на 19%. На втором месте оказался порт Южный – 17,73 млн. тонн, хотя его грузооборот сократился почти на 8%. Третью позицию занял Одесский морской порт, нарастивший перевалку до 7,65 млн. тонн.

Основу грузопотока по-прежнему составляют сухие сыпучие грузы – более 34 млн. тонн. Значительную часть также занимают наливные грузы, продукция аграрного сектора, руда, уголь, удобрения, нефтепродукты и масло.

Обнародованные данные свидетельствуют об изменении логистики украинского морского экспорта. Из-за постоянной угрозы российских атак перевозчики все активнее используют крупнотоннажные суда и оптимизируют маршруты, что позволяет увеличивать объемы перевалки даже при меньшем количестве судов. Это подтверждает, что украинская портовая область продолжает адаптироваться к условиям полномасштабной войны и сохраняет ключевую роль в обеспечении экспорта страны.

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