Українські F-16 отримають підкріплення: хто знайшов спосіб посилити небо над містами

Нідерланди мають намір допомогти Україні з обслуговуванням винищувачів F-16, постачанням запчастин та боєприпасів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Роб Єттен після розмови з Володимиром Зеленським.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Зі слів глави уряду Нідерландів, сторони обговорили проблеми, з якими стикається українська авіація. Зокрема, Київ відчуває нестачу технічного обслуговування та комплектуючих, необхідних для підтримки літаків у боєготовому стані.

Йеттен наголосив, що посилення української протиповітряної оборони зараз має критичне значення. За його словами, масштаб російських атак знову продемонстрував необхідність зміцнювати захист українських міст, енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

"Подальше посилення української протиповітряної оборони є буквально питанням життя та смерті", — заявив нідерландський прем'єр.

Особливо гостро питання обслуговування F-16 проявилося на тлі російських повітряних атак, що продовжуються. Володимир Зеленський раніше розповів Financial Times, що українські винищувачі успішно використовуються проти нових російських реактивних безпілотників. Проте значна частина літаків надовго залишається поза бойовим застосуванням через ремонт.

За словами президента України, близько половини F-16 у певний момент можуть перебувати на технічному обслуговуванні в Європі. Це знижує кількість машин, які Київ здатний одночасно використовувати для захисту повітряного простору.

Тепер Нідерланди мають намір разом із партнерами допомогти вирішити проблему з ремонтом та постачанням. Амстердам також продовжує відстежувати дії Росії щодо інших європейських держав.

Для України додаткові комплектуючі та боєприпаси можуть мати не менше значення, ніж самі літаки: наявність справних F-16 безпосередньо впливає на здатність відбивати масовані атаки та захищати критичну інфраструктуру.

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