Украинские F-16 получат подкрепление: кто нашел способ усилить небо над городами

Нидерланды намерены помочь Украине с обслуживанием истребителей F-16, поставками запчастей и боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр страны Роб Йеттен после разговора с Владимиром Зеленским.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства Нидерландов, стороны обсудили проблемы, с которыми сталкивается украинская авиация. В частности, Киев испытывает нехватку технического обслуживания и комплектующих, необходимых для поддержания самолетов в боеготовом состоянии.

Йеттен подчеркнул, что усиление украинской противовоздушной обороны сейчас имеет критическое значение. По его словам, масштаб российских атак вновь продемонстрировал необходимость укреплять защиту украинских городов, энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

"Дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны является буквально вопросом жизни и смерти", — заявил нидерландский премьер.

Особенно остро вопрос обслуживания F-16 проявился на фоне продолжающихся российских воздушных атак. Владимир Зеленский ранее рассказал Financial Times, что украинские истребители успешно применяются против новых российских реактивных беспилотников. Однако значительная часть самолетов надолго остается вне боевого применения из-за ремонта.

По словам президента Украины, около половины F-16 в определенный момент могут находиться на техническом обслуживании в Европе. Это снижает количество машин, которые Киев способен одновременно использовать для защиты воздушного пространства.

Теперь Нидерланды намерены вместе с партнерами помочь решить проблему с ремонтом и снабжением. Амстердам также продолжает отслеживать действия России в отношении других европейских государств.

Для Украины дополнительные комплектующие и боеприпасы могут иметь не меньшее значение, чем сами самолеты: наличие исправных F-16 напрямую влияет на способность отражать массированные атаки и защищать критическую инфраструктуру.

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