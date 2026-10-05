Россия перешла все грани: в ООН озвучили число погибших и раненых в Украине

В Украине резко увеличилось число гражданских, погибших или получивших ранения в результате войны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за первые восемь месяцев 2026 года было зафиксировано 15 280 таких случаев. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк во время заседания Совета по правам человека в Женеве.

Погибшие в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, среднее количество погибших и раненых гражданских превысило 400 человек в неделю. Этот показатель оказался примерно на 55% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ООН связывают ухудшение ситуации прежде всего с усилением российских атак на гражданскую инфраструктуру. Под ударами оказываются жилые дома, медицинские учреждения, школы, железнодорожные объекты и предприятия.

Отдельно в организации указали на применение Россией управляемых авиабомб. За восемь месяцев они стали причиной гибели или ранений почти 2,5 тысячи гражданских. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 62%.

Турк заявил, что война продолжает создавать масштабный гуманитарный кризис и предупредил о возможном дальнейшем ухудшении ситуации. По его словам, международное сообщество должно использовать имеющиеся рычаги влияния для прекращения конфликта до того, как последствия станут еще тяжелее.

Особую обеспокоенность ООН вызывает ситуация вокруг энергетики и объектов жизнеобеспечения. На фоне приближения зимы новые удары по энергетической инфраструктуре могут усилить перебои с электричеством и осложнить доступ населения к необходимым товарам.

Кроме того, ООН сообщила о масштабах сексуального насилия, связанного с войной. Из 1004 подтвержденных случаев, зафиксированных с февраля 2022 года по июль 2026-го среди гражданских и военнопленных, 89% организация связала с российскими силами.

Турк подчеркнул, что прекращение войны должно сопровождаться привлечением виновных к ответственности. Глава МИД Украины Андрей Сибига поддержал этот призыв и заявил, что международные принципы не должны оставаться декларациями.

ООН также изучает положение иностранцев, оказавшихся в российских вооруженных силах. Представители организации опросили военнопленных из 36 стран, многие из которых рассказали, что были обманом вовлечены в российскую армию.

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