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Українська атака на судна РФ сколихнула ринок зерна: деталі

Закриття ключових морських маршрутів вже спровокувало стрибок цін на пшеницю, а Москва була змушена обмежити рух суден

11 липня 2026, 17:35
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Кравцев Сергей

Українські безпілотники завдали нової серії ударів по російських об'єктах в Азовському морі, що призвело до тимчасової зупинки судноплавства через стратегічно важливі водні артерії та миттєво позначилося на світовому зерновому ринку.

Українська атака на судна РФ сколихнула ринок зерна: деталі

Зерновоз. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, у ніч на суботу під атакою опинилися чотири судна в Таганрозької затоці. Цей район вже зазнавав ударів на день раніше, що ускладнило роботу одного з найважливіших експортних маршрутів Росії.

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, серед пошкоджених суден виявився танкер, який перевозив метанол. Російська влада стверджує, що загрози витоку небезпечного вантажу немає, проте один моряк загинув.

Після атак Москва була змушена тимчасово припинити рух суден Донсько-Азовським каналом, що сполучає річку Дон з Азовським морем. Крім того, з вечора п'ятниці закритою залишається Керченська протока — ключовий маршрут між Азовським та Чорним морями. Про це раніше також повідомляли Reuters та джерела зернового ринку.

Обмеження одразу позначилися на світових цінах на зерно. Інвестори та трейдери почали враховувати можливі перебої з експортом російської пшениці, внаслідок чого котирування на європейській біржі Euronext зросли на 4%, досягнувши максимального рівня за останні шість тижнів.

Командир українського підрозділу безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що всього за ніч було вражено 28 російських суден, включаючи танкери та суховантажні судна. За його словами, із 6 липня під українські удари потрапили вже 76 суден. Незалежного підтвердження цим даним на даний момент немає.

Експерти відзначають, що атаки, що продовжуються, на логістичну інфраструктуру в Азовському морі можуть посилити тиск на російський експорт і зберегти високу волатильність світового ринку зерна.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-11/russia-says-ukraine-attacked-four-vessels-in-azov-sea-overnight
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