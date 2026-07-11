Украинская атака на суда РФ всколыхнула рынок зерна: детали

Украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по российским объектам в Азовском море, что привело к временной остановке судоходства через стратегически важные водные артерии и мгновенно отразилось на мировом зерновом рынке.

Зерновоз. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, в ночь на субботу под атакой оказались четыре судна в Таганрогском заливе. Этот район уже подвергался ударам днем ранее, что осложнило работу одного из важнейших экспортных маршрутов России.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, среди поврежденных судов оказался танкер, перевозивший метанол. Российские власти утверждают, что угрозы утечки опасного груза нет, однако один моряк погиб.

После атак Москва была вынуждена временно прекратить движение судов по Донско-Азовскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Кроме того, с вечера пятницы закрытым остается Керченский пролив — ключевой маршрут между Азовским и Черным морями. Об этом ранее также сообщали Reuters и источники зернового рынка.

Ограничения сразу сказались на мировых ценах на зерно. Инвесторы и трейдеры начали учитывать возможные перебои с экспортом российской пшеницы, вследствие чего котировки на европейской бирже Euronext выросли на 4%, достигнув максимального уровня за последние шесть недель.

Командир украинского подразделения беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что всего за ночь были поражены 28 российских судов, включая танкеры и сухогрузы. По его словам, с 6 июля под украинские удары попали уже 76 судов. Независимого подтверждения этим данным на данный момент нет.

Эксперты отмечают, что продолжающиеся атаки на логистическую инфраструктуру в Азовском море могут усилить давление на российский экспорт и сохранить высокую волатильность мирового рынка зерна.

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