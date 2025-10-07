Україні вже готують партію миру: хто до неї ввійде

Рубрики
Колишній радник ОП і втікач Олексій Арестович дав розлоге інтерв’ю росіянам з повним повторенням слів російського диктатора Володимира Путіна, причому в якості партнера обрав похресницю Путіна Ксюшу Собчак. Таким чином Кремль вирішив вже використовувати Арестовича напряму і по максимуму, поки він остаточно не втратив впізнаваність і популярність. Тож і випнули Арестовича на передній край пропаганди втупу – з комічними заявами "щойно я стану президентом". Про це розповів політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.
Олексій Арестович та Ксенія Собчак. Фото: з відкритих джерел
Він додає, а ще Арестович "як президент" негайно "поміняє напрямок зовнішньої і внутрішньої політики України", щоб ми "більше не становили загрози для РФ". Ну і оголосить "символічну єдність українського, російського і білоруського народів" — і плювати на те, що ми навіть раси різні з аборигенами боліт. От таке змістовне "інтерв’ю майбутнього президента Малоросії для похресниці ініціатора окупації". Очевидно, що от з цієї причини і було обрано в якості інтерв’юера саме Собчак, а не когось з інших придворних "журналістів".
Олексій Голобуцький говорить, що він впевнений, що однією з жорстких вимог Росії під час переговорів буде повернення до політики і амністія от цього пулу прокремлівських діячів. Така собі "партія миру".
Олексій Голобуцький говорить, що те, як відреагувала Україна на цей цирк – ясно. От тільки в багатьох з тих, хто критикує Арестовича, погляди на українізацію, на заборону всього російського, на цінність російської мови і культури та "спільної історії" цілковито збігаються із заявленим Арестовичем. Відповідно, якось не дуже зрозуміло, то чим вони так обурені? Виходить, що просто нахабністю Арестовича, який приміряє дупу до крісла президента.
