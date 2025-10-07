Украине уже готовят партию мира: кто в нее войдет

Рубрики
Кравцев Сергей
Бывший советник ОП и беглец Алексей Арестович дал пространное интервью россиянам с полным повторением слов российского диктатора Владимира Путина, причем в качестве партнера избрал крестницу Путина Ксюшу Собчак. Таким образом, Кремль решил уже использовать Арестовича напрямую и по максимуму, пока он окончательно не потерял узнаваемость и популярность. Поэтому и выпятили Арестовича на передний край пропаганды уступа – с комическими заявлениями "только что я стану президентом". Об этом рассказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
Алексей Арестович и Ксения Собчак. Фото: из открытых источников
Он добавляет, а еще Арестович "как президент" немедленно "поменяет направление внешней и внутренней политики Украины", чтобы мы "больше не представляли угрозы для РФ". Ну и объявит "символическое единство украинского, русского и белорусского народов" – и плевать на то, что мы даже расы разные с аборигенами болот. Вот такое содержательное "интервью будущего президента Малороссии для крестницы инициатора оккупации". Очевидно, что вот по этой причине и был избран в качестве интервьюера именно Собчак, а не один из других придворных "журналистов".
Алексей Голобуцкий говорит, что он уверен, что одним из жестких требований России при переговорах будет возвращение к политике и амнистия от этого пула прокремлевских деятелей. Этакая "партия мира".
Алексей Голобуцкий говорит, что то, как отреагировала Украина на этот цирк, ясно. Вот только у многих критикующих Арестовича взгляды на украинизацию, на запрет всего русского, на ценность русского языка и культуры и "общей истории" полностью совпадают с заявленным Арестовичем. Соответственно, как-то не очень понятно, чем они так возмущены? Выходит, что просто наглостью Арестовича, примеряющего задницу к креслу президента.
