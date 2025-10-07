Украине уже готовят партию мира: кто в нее войдет

Бывший советник ОП и беглец Алексей Арестович дал пространное интервью россиянам с полным повторением слов российского диктатора Владимира Путина, причем в качестве партнера избрал крестницу Путина Ксюшу Собчак. Таким образом, Кремль решил уже использовать Арестовича напрямую и по максимуму, пока он окончательно не потерял узнаваемость и популярность. Поэтому и выпятили Арестовича на передний край пропаганды уступа – с комическими заявлениями "только что я стану президентом". Об этом рассказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Алексей Арестович и Ксения Собчак. Фото: из открытых источников

"Вот только содержание этих заявлений – это анонс уничтожения украинцев. И буквальное исполнение требований Путина. "Я отдам России 4 области и Крым ради завершения войны – но без юридического признания их русскими", "Я обеспечу права русскоязычных и РПЦ". А еще, как только станет президентом, Арестович немедленно поедет в Москву "на стрелку", чтобы "подвести итоги" взаимоотношений России и Украины и "установить причины войны". И непременно "совместно помолится с Путиным за погибших в войне". Но "возложит цветы к могилам" российских окупантов, утилизированных ВСУ. Так сказать, почтит их подвиг из пыток, убийств и казней гражданских и военных украинцев, а также из героических расстрелов, резки и прижигания живьем и обезглавливания украинских пленных. Или кто сомневается, что Люся на такое способен – почтить палачей за пытки? Независимо от того, в каком статусе это будет делать", – отметил эксперт.

Он добавляет, а еще Арестович "как президент" немедленно "поменяет направление внешней и внутренней политики Украины", чтобы мы "больше не представляли угрозы для РФ". Ну и объявит "символическое единство украинского, русского и белорусского народов" – и плевать на то, что мы даже расы разные с аборигенами болот. Вот такое содержательное "интервью будущего президента Малороссии для крестницы инициатора оккупации". Очевидно, что вот по этой причине и был избран в качестве интервьюера именно Собчак, а не один из других придворных "журналистов".

Алексей Голобуцкий говорит, что он уверен, что одним из жестких требований России при переговорах будет возвращение к политике и амнистия от этого пула прокремлевских деятелей. Этакая "партия мира".

"Колоды уже озвучены: "Все будет хорошо, мир, дружба, жвачка – как только отдадим все России и вернем права российским структурам и деятелям, вернем русский язык и уберем все украинское, чтобы не раздражало Путина на новое нападение", — отметил политолог.

Алексей Голобуцкий говорит, что то, как отреагировала Украина на этот цирк, ясно. Вот только у многих критикующих Арестовича взгляды на украинизацию, на запрет всего русского, на ценность русского языка и культуры и "общей истории" полностью совпадают с заявленным Арестовичем. Соответственно, как-то не очень понятно, чем они так возмущены? Выходит, что просто наглостью Арестовича, примеряющего задницу к креслу президента.

