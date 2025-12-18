Українцям несподіваано дозволили змагатися з росіянами: озвучено скандальне рішення

Україна переглянула підхід до участі своїх спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають представники Росії та Білорусі, навіть якщо ті використовують національну символіку. Водночас повного зняття обмежень не відбулося — діятимуть додаткові регуляторні умови, повідомляє "Суспільне".

Фото: з відкритих джерел

Раніше очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт зазначав, що українські атлети не відмовлятимуться від участі в міжнародних стартах у разі присутності російських чи білоруських спортсменів. Він також анонсував коригування наказу Міністерства молоді та спорту, якими було скасовано загальну заборону на участь у таких турнірах, навіть якщо спортсмени з РФ і Білорусі виступають під власними прапорами.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, зі свого боку, повідомив про створення окремої комісії, яка ухвалюватиме рішення щодо доцільності участі українських спортсменів у конкретних змаганнях за умов присутності представників країн-агресорів.

"Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де тільки будуть присутні росіяни. Але ми не можемо самовиключитися з міжнародного спортивного порядку денного. Відповідні зміни до наказу Міністерства молоді та спорту вже внесено. Заборона на участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси зі своєю символікою, зберігається, але є винятки. Наразі формується спеціальна комісія, яка розглядатиме доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях", – пояснив Бідний.

У Міністерстві молоді та спорту уточнили, що склад комісії ще перебуває на етапі формування. Відомо, що до неї увійдуть представники НОК і НПК України, Спортивного комітету України, а також делегати від сектору безпеки й оборони.

