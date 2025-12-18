Путіна паралізував страх: озвучено несподівану причину проблем диктатора з перемовинами

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін дедалі частіше вдається до погроз на адресу України та європейських країн, натякаючи на можливу ескалацію війни. Подібна риторика, на думку експертів, свідчить не про силу, а про страх, який охопив очільника Кремля, заявив політолог Ігор Рейтерович.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Путіна серйозно насторожив переговорний процес, ініційований Сполученими Штатами. Він розвивається значно швидше та ефективніше, ніж очікував лідер країни-агресорки.

"Ми конструктивно працюємо з американцями і Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується", – пояснив Рейтерович.

Саме страх, за словами експерта, змушує кремлівського диктатора демонструвати позицію, нібито "не все так однозначно", і намагатися створити ілюзію великої кількості невирішених питань.

"Путін думає, що "схопив Бога за бороду" і може й надалі робити те, що робить. Він сподівається, що США будуть просто вести перемовини і менше допомагати Україні або й тиснути на неї. Тому його понесло", – додав політолог.

Раніше експерти попереджали, що запропонована США модель мирної угоди з ідеєю створення так званої "демілітаризованої зони" на Донбасі несе ризики повторення помилок Будапештського меморандуму та не забезпечує Україні реальних гарантій безпеки.

Крім того, напередодні стало відомо, що Україна входить у надзвичайно складний етап, оскільки спроби президента США вплинути на Путіна шляхом обмежених компромісів фактично зайшли в глухий кут.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, зазначивши, що серед лідерів ЄС немає одностайності з цього питання. Він зробив цю заяву перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі, де питання передачі російських коштів перебуває на порядку денному.