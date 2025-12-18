Путина парализовал страх: озвучена неожиданная причина проблем диктатора с переговорами

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин все чаще прибегает к угрозам в адрес Украины и европейских стран, намекая на возможную эскалацию войны. Подобная риторика, по мнению экспертов, свидетельствует не о силе, а о страхе, охватившем главу Кремля, заявил политолог Игорь Рейтерович.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путина серьезно насторожил переговорный процесс, инициированный Соединенными Штатами. Он развивается гораздо быстрее и эффективнее, чем ожидал лидер страны-агрессоры.

"Мы конструктивно работаем с американцами и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов, кто виноват в том, что война не заканчивается", — пояснил Рейтерович.

Именно страх, по словам эксперта, заставляет кремлевского диктатора демонстрировать позицию якобы "не все так однозначно" и пытаться создать иллюзию большого количества нерешенных вопросов.

"Путин думает, что "схватил Бога за бороду" и может и дальше делать то, что делает. Он надеется, что США будут просто вести переговоры и меньше помогать Украине или давить на нее. Поэтому его понесло", — добавил политолог.

Ранее эксперты предупреждали, что предложенная США модель мирного соглашения с идеей создания так называемой "демилитаризованной зоны" в Донбассе несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не обеспечивает Украине реальных гарантий безопасности.

Кроме того, накануне стало известно, что Украина входит в сложнейший этап, поскольку попытки президента США повлиять на Путина путем ограниченных компромиссов фактически зашли в тупик.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, отметив, что среди лидеров ЕС нет единодушия по этому вопросу. Он сделал это заявление перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе, где вопрос передачи российских средств находится в повестке дня.