Украинцам неожиданно позволили соперничать с россиянами: озвучено скандальное решение

Украина пересмотрела подход к участию своих спортсменов в международных соревнованиях, где выступают представители России и Беларуси, даже если они используют национальную символику. В то же время, полного снятия ограничений не произошло — будут действовать дополнительные регуляторные условия, сообщает "Общественное".

Фото: из открытых источников

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт отмечал, что украинские атлеты не будут отказываться от участия в международных стартах в случае присутствия российских или белорусских спортсменов. Он также анонсировал корректировку приказа Министерства молодежи и спорта, которым был отменен общий запрет на участие в таких турнирах, даже если спортсмены из РФ и Беларуси выступают под собственными флагами.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный со своей стороны сообщил о создании отдельной комиссии, которая будет принимать решение о целесообразности участия украинских спортсменов в конкретных соревнованиях в присутствии представителей стран-агрессоров.

"Это не значит, что мы будем ездить везде, где только будут присутствовать россияне. Но мы не можем самоисключиться из международной спортивной повестки дня. Соответствующие изменения в приказ Министерства молодежи и спорта уже внесены. Запрет на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы со своей символикой, сохраняется, но есть и есть, но есть и есть, но есть и есть, но есть и есть, но есть и есть, но есть и есть, но есть и есть, но есть вы, но и не будет самовыключиться из международной спортивной повестки дня. целесообразность участия украинских спортсменов в определенных соревнованиях", – объяснил Бидный.

В министерстве молодежи и спорта уточнили, что состав комиссии еще находится на этапе формирования. Известно, что войдут представители НОК и НПК Украины, Спортивного комитета Украины, а также делегаты от сектора безопасности и обороны.

