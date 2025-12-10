Українцям 40+ дадуть 2000 грн на медобстеження

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з нового року в Україні запрацює нова цифрова послуга — безкоштовний скринінг здоров’я для людей віком 40+. Отримати її можна буде через "Дію" або через ЦНАП.

Гроші на медобстеження для українців

Процес оформлення максимально простий. На 30-й день після дня народження користувачі віком від 40 років автоматично отримають запрошення у застосунок. Після підтвердження участі у програмі на Дія.Картку буде нараховано 2000 гривень — ці кошти можна використати для проходження медичного обстеження в будь-якому зручному медзакладі.

Обстеження не прив’язане до конкретної лікарні: людина сама обирає, де саме пройти скринінг. Послуга покликана заохотити українців до регулярного профілактичного огляду та раннього виявлення можливих захворювань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство освіти і науки повідомило, що виші вже цієї зими зможуть відкривати набір на "нульовий курс" — короткострокову підготовчу програму тривалістю від 3 до 6 місяців для майбутніх вступників. Її мета — допомогти абітурієнтам якісно підготуватися до Національного мультипредметного тесту.





Програма включатиме три обов’язкові дисципліни: українську мову, математику та історію України. Окрім того, студенти зможуть обрати один додатковий курс — іноземну мову, природничі науки або літературу. На кожен предмет передбачено по 90 годин навчання. Формат навчання залежатиме від університету: слухачі зможуть обрати денну (аудиторну) форму або дистанційний варіант. Важлива перевага — у разі вступу до того самого університету після проходження "нульового курсу" абітурієнт може отримати до 15 додаткових балів до конкурсного рейтингу.

