logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцам 40+ дадут 2000 грн на медобследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам 40+ дадут 2000 грн на медобследование

Украинцы от 40 лет смогут бесплатно пройти медицинский скрининг — с 1 января услуга станет доступной через приложение «Дія»

10 декабря 2025, 22:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с нового года в Украине заработает новая цифровая услуга — бесплатный скрининг здоровья для людей 40 лет. Получить его можно будет через "Дія" или через ЦНАП.

Украинцам 40+ дадут 2000 грн на медобследование

Деньги на медобследование для украинцев

Процесс оформления очень прост. На 30-й день после дня рождения пользователи от 40 лет автоматически получат приглашение в приложение. После подтверждения участия в программе на Действие.Карте будет начислено 2000 гривен — эти средства можно использовать для прохождения медицинского обследования в любом удобном медучреждении.

Обследование не привязано к конкретной больнице: человек сам выбирает, где именно пройти скрининг. Услуга призвана привлечь украинцев к регулярному профилактическому осмотру и раннему выявлению возможных заболеваний.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство образования и науки сообщило, что вузы уже этой зимой смогут открывать набор на "нулевой курс" — краткосрочную подготовительную программу продолжительностью от 3 до 6 месяцев для будущих поступающих. Ее цель – помочь абитуриентам качественно подготовиться к Национальному мультипредметному тесту.


Программа будет включать три обязательных дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины. Кроме того, студенты смогут выбрать один дополнительный курс – иностранный язык, естественные науки или литературу. На каждый предмет предусмотрено по 90 часов обучения. Формат обучения зависит от университета: слушатели смогут выбрать дневную (аудиторную) форму или дистанционный вариант. Важное преимущество — в случае поступления в тот же университет после прохождения "нулевого курса" абитуриент может получить до 15 дополнительных баллов в конкурсный рейтинг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6406
Теги:

Новости

Все новости