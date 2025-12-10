Украинцам 40+ дадут 2000 грн на медобследование

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с нового года в Украине заработает новая цифровая услуга — бесплатный скрининг здоровья для людей 40 лет. Получить его можно будет через "Дія" или через ЦНАП.

Деньги на медобследование для украинцев

Процесс оформления очень прост. На 30-й день после дня рождения пользователи от 40 лет автоматически получат приглашение в приложение. После подтверждения участия в программе на Действие.Карте будет начислено 2000 гривен — эти средства можно использовать для прохождения медицинского обследования в любом удобном медучреждении.

Обследование не привязано к конкретной больнице: человек сам выбирает, где именно пройти скрининг. Услуга призвана привлечь украинцев к регулярному профилактическому осмотру и раннему выявлению возможных заболеваний.

