Українців закликали готуватися до перебоїв із продуктами: деталі

Російські війська продовжують атакувати складську та логістичну інфраструктуру Київської області. За повідомленнями з місцевих Telegram-каналів, удари по продовольчих складах продовжуються вже близько 14 години. На тлі атак українцям рекомендують наперед подбати про базовий запас продуктів та води.

Продукти. Фото: з відкритих джерел

При цьому говорити про масштабний дефіцит продовольства по всій країні поки що підстав немає. Однак після попередніх російських ударів по складах та логістичним об'єктам в окремих супермаркетах вже фіксувалися перебої з постачанням деяких категорій товарів.

Для сім'ї з трьох осіб як орієнтовний запас на два тижні рекомендують мати близько 126 літрів питної води. З продуктів – приблизно 35-40 банок консервів та 8-10 кілограмів круп та макаронів.

У домашній резерв також можна включити продукти тривалого зберігання: сухі супи, пюре картопляне швидкого приготування, снеки, батончики і молоко тривалого зберігання. Окремо варто передбачити рослинну олію, сіль, цукор, чай, каву та шоколад.

Сім'ям із маленькими дітьми рекомендують заздалегідь придбати дитяче харчування. Власникам домашніх тварин варто враховувати потреби вихованців – корм бажано мати із запасом на три-чотири тижні.

Додаткова проблема може виникнути у разі перебоїв із електрикою або газопостачанням. Тому до переліку необхідних речей рекомендують включити туристичне примус або іншу безпечну альтернативу для приготування їжі.

При цьому фахівці радять не скуповувати продукти у паніці. Запас краще формувати поступово та переважно з тих товарів, які сім'я справді вживає. Продукти слід регулярно оновлювати, щоб вони не встигали псуватися.

Таким чином, мова поки йде не про неминучу продовольчу кризу, а про розумну підготовку до можливих перебоїв у поставках на тлі російських атак, що продовжуються, з української логістики.

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