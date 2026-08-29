Украинцев призвали готовиться к перебоям с продуктами: детали

Российские войска продолжают атаковать складскую и логистическую инфраструктуру Киевской области. По сообщениям из местных Telegram-каналов, удары по продовольственным складам продолжаются уже около 14 часов. На фоне атак украинцам рекомендуют заранее позаботиться о базовом запасе продуктов и воды.

Продукты. Фото: из открытых источников

При этом говорить о масштабном дефиците продовольствия по всей стране пока оснований нет. Однако после предыдущих российских ударов по складам и логистическим объектам в отдельных супермаркетах уже фиксировались перебои с поставками некоторых категорий товаров.

Для семьи из трёх человек в качестве ориентировочного запаса на две недели рекомендуют иметь около 126 литров питьевой воды. Из продуктов – примерно 35-40 банок консервов и 8-10 килограммов круп и макарон.

В домашний резерв также можно включить продукты длительного хранения: сухие супы, картофельное пюре быстрого приготовления, снеки, батончики и молоко длительного хранения. Отдельно стоит предусмотреть растительное масло, соль, сахар, чай, кофе и шоколад.

Семьям с маленькими детьми рекомендуют заранее приобрести детское питание. Владельцам домашних животных стоит учитывать потребности питомцев – корм желательно иметь с запасом на три-четыре недели.

Дополнительная проблема может возникнуть в случае перебоев с электричеством или газоснабжением. Поэтому в перечень необходимых вещей рекомендуют включить туристический примус или другую безопасную альтернативу для приготовления пищи.

При этом специалисты советуют не скупать продукты в панике. Запас лучше формировать постепенно и преимущественно из тех товаров, которые семья действительно употребляет. Продукты следует регулярно обновлять, чтобы они не успевали портиться.

Таким образом, речь пока идёт не о неизбежном продовольственном кризисе, а о разумной подготовке к возможным перебоям в поставках на фоне продолжающихся российских атак по украинской логистике.

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