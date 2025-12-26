Офіційний акаунт України у соцмережі Х привітав усіх з Днем розпаду Радянського Союзу.

Українців привітали з Днем розпаду СРСР

26 грудня 1991 року — день офіційного припинення існування Радянського Союзу, коли Верховна Рада СРСР прийняла Декларацію про припинення існування Союзу і визнала незалежність 15 республік, а над кремлем спустили прапор із серпом і молотом.

Це сталося після відставки Горбачова 25 грудня та підписання Біловезьких угод у грудні 1991 року, що стало завершенням тривалого процесу розпаду.

