Официальный аккаунт Украины в соцсети Х поздравил всех с Днем распада Советского Союза.

Украинцев поздравили с Днем распада СССР

26 декабря 1991 года — день официального прекращения существования Советского Союза, когда Верховный Совет СССР принял Декларацию о прекращении существования Союза и признал независимость 15 республик, а над кремлем спустили флаг с серпом и молотом.

Это произошло после отставки Горбачева 25 декабря и подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 г., что стало завершением длительного процесса распада.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле рассказали о планах Путина по возрождению СССР. Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин планирует возродить СССР, звучали и от украинских, и от западных политиков. У Путина прокомментировали эту информацию.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверил, что такие заявления не соответствуют действительности, сообщает российское издание "РИА-Новости".

"Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом, это не проявлять уважение собственно к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, с более продвинутыми формами интеграции", — заверил Песков.

