Українців попередили про відключення світла 11 квітня по всій країні: коли саме не буде електрики

В Україні знову повертаються масові відключення електроенергії. Уже в суботу, 11 квітня, обмеження діятимуть по всій території країни, що зачепить як побутових споживачів, так і підприємства.

У всіх регіонах України 11 квітня запровадять погодинні відключення електроенергії

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Укренерго.

Енергетики уточнили, що для промисловості обмеження потужності діятимуть із 05:00 до 08:00. Водночас для населення запровадять погодинні відключення з 06:00 до 08:00, які охоплять усі регіони України.

Чому вводять обмеження

Основною причиною таких заходів стали наслідки масованих російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів система не може стабільно покривати пікове навантаження, тому доводиться застосовувати обмеження.

У компанії наголошують, що це вимушений крок для збереження балансу енергосистеми та запобігання аваріям.

Що важливо знати споживачам

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися залежно від навантаження та технічного стану мереж. Саме тому українцям радять регулярно перевіряти інформацію на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Час і тривалість відключень можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретної адреси. Актуальні графіки будуть доступні на сторінках енергокомпаній, які обслуговують ваш населений пункт.

Таким чином, 11 квітня стане ще одним днем із обмеженим електропостачанням по всій країні. Фахівці закликають громадян заздалегідь підготуватися та раціонально використовувати електроенергію.

