Украинцев предупредили об отключении света 11 апреля по всей стране: когда именно не будет электричества

В Украине снова возвращаются массовые отключения электроэнергии. Уже в субботу, 11 апреля, ограничения будут действовать по всей территории страны, что коснется как бытовых потребителей, так и предприятия.

Во всех регионах Украины 11 апреля введут почасовые отключения электроэнергии

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Укрэнерго.

Энергетики уточнили, что для промышленности ограничения мощности будут действовать с 05.00 до 08.00. В то же время, для населения введут почасовые отключения с 06:00 до 08:00 , которые охватят все регионы Украины.

Почему вводят ограничения

Основной причиной таких мер стали последствия массированных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждений объектов система не может стабильно покрывать пиковую нагрузку, поэтому приходится применять ограничения.

В компании отмечают, что это вынужденный шаг для сохранения баланса энергосистемы и предотвращения аварий .

Что важно знать потребителям

Энергетики предупреждают, что ситуация может изменяться в зависимости от погрузки и технического состояния сетей. Поэтому украинцам советуют регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своих облэнерго.

Время и время отключения могут отличаться в зависимости от региона и конкретного адреса. Актуальные графики будут доступны на страницах энергокомпаний , обслуживающих ваш населенный пункт.

Таким образом, 11 апреля станет еще одним днем с ограниченным электроснабжением по всей стране. Специалисты призывают граждан заранее подготовиться и рационально использовать электроэнергию.

