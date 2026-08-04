Українці за кордоном можуть втратити доступ до держжитла та виплат: кого це торкнеться

В Ірландії зміни, що готуються в системі підтримки українських біженців, викликали хвилю критики з боку громадських організацій. Понад 120 об'єднань звернулися до уряду із попередженням, що нові правила можуть залишити частину українців з інвалідністю без державного житла або змусити відмовитись від соціальних виплат.

Біженці. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про людей, які перебувають у країні за програмою тимчасового захисту та проживають у державному житлі. За даними коаліції зі 121 організації, зміни поставлять найуразливіших переселенців перед непростим вибором – зберегти місце проживання чи отримувати допомогу з інвалідності.

Як зазначає Форум громадянського суспільства України, одночасно з переглядом правил надання житла влада має намір скоротити виплати сім'ям, які приймають українських біженців. В організації вважають такий підхід вкрай болючим для людей, які вже пережили війну та вимушене переселення.

Особливе занепокоєння викликає доля одержувачів Disability Allowance. За інформацією громадських працівників, деяким українцям уже пояснюють, що для збереження державного житла їм, можливо, доведеться відмовитися від цієї фінансової допомоги.

Крім того, правозахисники стверджують, що переселенців можуть перевести до інших регіонів країни. Це здатне позбавити людей доступу до звичних медичних закладів, спеціалізованих послуг для осіб з інвалідністю та системою підтримки, що сформувалася.

Ще однією проблемою може стати поділ сімей. Якщо людині з інвалідністю дозволять залишитися в державному житлі, а його родичів переселять, це зруйнує систему щоденного догляду та підтримки, що склалася, попереджають автори звернення. Вони закликають уряд відмовитися від спірних змін та переглянути реформу з урахуванням інтересів найуразливіших українських біженців.

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