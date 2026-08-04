Украинцы за рубежом могут потерять доступ к госжилью и выплатам: кого это коснется

В Ирландии готовящиеся изменения в системе поддержки украинских беженцев вызвали волну критики со стороны общественных организаций. Более 120 объединений обратились к правительству с предупреждением, что новые правила могут оставить часть украинцев с инвалидностью без государственного жилья или вынудить отказаться от социальных выплат.

Беженцы. Фото: из открытых источников

Речь идет о людях, которые находятся в стране по программе временной защиты и проживают в государственном жилье. По данным коалиции из 121 организации, изменения поставят наиболее уязвимых переселенцев перед непростым выбором – сохранить место проживания или получать пособие по инвалидности.

Как отмечает Форум гражданского общества Украины, одновременно с пересмотром правил предоставления жилья власти намерены сократить выплаты семьям, принимающим украинских беженцев. В организации считают такой подход крайне болезненным для людей, которые уже пережили войну и вынужденное переселение.

Особую обеспокоенность вызывает судьба получателей Disability Allowance. По информации общественников, некоторым украинцам уже объясняют, что для сохранения государственного жилья им, возможно, придется отказаться от этой финансовой помощи.

Кроме того, правозащитники утверждают, что переселенцев могут перевести в другие регионы страны. Это способно лишить людей доступа к привычным медицинским учреждениям, специализированным услугам для лиц с инвалидностью и сформировавшейся системе поддержки.

Еще одной проблемой может стать разделение семей. Если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а его родственников переселят, это разрушит сложившуюся систему ежедневного ухода и поддержки, предупреждают авторы обращения. Они призывают правительство отказаться от спорных изменений и пересмотреть реформу с учетом интересов наиболее уязвимых украинских беженцев.

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