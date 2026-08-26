Українці визначилися зі ставленням до президентів світу: рейтинг антидовіри шокує

Президент Франції Еммануель Макрон очолив рейтинг світових лідерів, до яких українці ставляться найбільш позитивно. Натомість президент США Дональд Трамп опинився серед політиків із високим рівнем негативного сприйняття. Про це свідчать результати нового опитування Rating Group.

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За даними соціологів, позитивно Макрона оцінюють 79% українців. Друге місце посів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц із показником 64%, а трійку лідерів замикає президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган — 61%.

При цьому ставлення до Макрона та Ердогана порівняно з 2024 роком покращилося. Мерц також отримав вищий рівень підтримки, ніж його попередник Олаф Шольц: у лютому 2025 року позитивно до тодішнього канцлера Німеччини ставилися 57% опитаних.

Зовсім інша картина склалася навколо Дональда Трампа. Лише 16% респондентів заявили про позитивне ставлення до президента США, тоді як 77% оцінюють його негативно.

Абсолютним антирекордсменом прогнозовано залишається російський правитель Володимир Путін. Негативне ставлення до нього висловили 97% українців. Білоруського диктатора Олександра Лукашенка негативно оцінюють 90%, а позитивно — лише 7%.

Цікаві результати соціологи отримали й щодо Угорщини. До прем’єр-міністра Петера Мадяра негативно ставляться 34% опитаних, тоді як у Віктора Орбана цей показник сягає 74%.

Опитування проводилося 4–9 серпня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 2000 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія розширює використання переобладнаних пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400 для ударів по території України. За даними Головного управління розвідки Міноборони, противник може залучати для таких атак до 17 установок.