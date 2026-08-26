Украинцы определились с отношением к президентам мира: рейтинг антидоверия шокирует

Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил рейтинг мировых лидеров, к которым украинцы относятся наиболее положительно. Президент США Дональд Трамп оказался среди политиков с высоким уровнем негативного восприятия. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Rating Group.

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По данным социологов, Макрона положительно оценивают 79% украинцев. Второе место занял канцлер Германии Фридрих Мерц с показателем 64%, а тройку лидеров замыкает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – 61%.

При этом отношение к Макрону и Эрдогану по сравнению с 2024 годом улучшилось. Мерц также получил более высокий уровень поддержки, чем его предшественник Олаф Шольц: в феврале 2025 года положительно к тогдашнему канцлеру Германии относились 57% опрошенных.

Совершенно иная картина сложилась вокруг Дональда Трампа. Лишь 16% респондентов заявили о положительном отношении к президенту США, в то время как 77% оценивают его отрицательно.

Абсолютным антирекордсменом прогнозируемо остается российский правитель Владимир Путин. Отрицательное отношение к нему выразили 97% украинцев. Белорусского диктатора Александра Лукашенко негативно оценивают в 90%, а положительно — только в 7%.

Интересные результаты социологи получили и в отношении Венгрии. К премьер-министру Петеру Мадяру негативно относятся 34% опрошенных, тогда как у Виктора Орбана этот показатель достигает 74%.

Опрос проводился 4-9 августа 2026 методом телефонных интервью. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия расширяет использование переоборудованных пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 для ударов по территории Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны, противник может привлекать для таких атак до 17 установок.