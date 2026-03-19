Головна Новини Суспільство події Українці точно запам'ятають війну на Близькому Сході: озвучено шокуючу заяву
Українці точно запам'ятають війну на Близькому Сході: озвучено шокуючу заяву

Через проблеми в енергетиці та зростання цін на товари домогосподарства очікують ще вищу інфляцію

19 березня 2026, 15:35
Клименко Елена

Інфляція в Україні демонструє тенденцію до прискорення, перевищуючи попередні очікування експертів. Основним фактором, що впливає на ціни, стало зростання вартості енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході, яка підвищує ризики глобальної нестабільності на енергетичних ринках.

Українці точно запам'ятають війну на Близькому Сході: озвучено шокуючу заяву

Фото: з відкритих джерел

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що після тривалого періоду уповільнення загальна інфляція у лютому дещо зросла, досягнувши 7,6% у річному вимірі. Зростання цін на пальне, комунальні та транспортні послуги, а також на сирі продукти харчування було вищим, ніж прогнозували економісти, тоді як подорожчання оброблених товарів відбувалося повільніше. Таким чином, загальний рівень інфляції лише трохи перевищив прогнозовану траєкторію НБУ.

Водночас інфляційні очікування домогосподарств погіршилися. Це пов’язано не лише зі складною ситуацією в енергетиці на початку року, але й з одночасним зростанням цін на товари щоденного споживання, такі як пальне, молочні та м’ясні продукти. Пишний наголосив, що подальший розвиток інфляції може бути вищим, ніж прогнозувалося, якщо ціни на енергоресурси продовжать зростати через зовнішні ризики.

Щоб пом’якшити ці наслідки та стримати інфляційний тиск, правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це має підтримати привабливість гривневих інструментів, стабілізувати валютний ринок і допомогти зберегти помірну інфляцію протягом року, наближаючи її до цільового рівня 5%.

Пишний також зазначив, що упродовж останніх тижнів внутрішня ситуація в енергетиці України покращилася, що може зменшити тиск на ціни. Водночас зовнішні чинники, зокрема війна на Близькому Сході, вже спричинили подорожчання нафтопродуктів та газу, що безпосередньо впливає на вартість товарів та послуг всередині країни.

"Через ці фактори, ймовірно, що траєкторія інфляції найближчими місяцями буде трохи вищою за січневий прогноз, а ситуація залишається невизначеною", — додав Пишний. 

Портал "Коментарі" вже писав, що призначення Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента стало значно більше, ніж просто зміною кадрів — воно перетворилося на свого роду "соціальний заспокійливий засіб" для українського суспільства. Ця подія тісно пов’язана з наростаючим запитом громадян на присутність військових у владі. Блогер Михайло Шнайдер детально роз’яснив на власній сторінці у Facebook сутність так званого "Феномену Буданова".

 

 



