Украинцы точно запомнят войну на Ближнем Востоке: озвучено шокирующее заявление

Инфляция в Украине демонстрирует тенденцию к ускорению превышая предыдущие ожидания экспертов. Основным фактором, влияющим на цены, явился рост стоимости энергоресурсов на фоне войны на Ближнем Востоке, повышающей риски глобальной нестабильности на энергетических рынках.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что после длительного периода замедления общая инфляция в феврале несколько выросла, достигнув 7,6% в годовом исчислении. Рост цен на горючее, коммунальные и транспортные услуги, а также сырые продукты питания был выше, чем прогнозировали экономисты, тогда как подорожание обработанных товаров происходило медленнее. Таким образом, общий уровень инфляции лишь немного превысил прогнозируемую траекторию НБУ.

В то же время, инфляционные ожидания домохозяйств ухудшились. Это связано не только со сложной ситуацией в энергетике в начале года, но и с ростом цен на товары ежедневного потребления, такие как горючее, молочные и мясные продукты. Пышный подчеркнул, что дальнейшее развитие инфляции может быть выше, чем прогнозировалось, если цены на энергоресурсы продолжат расти из-за внешних рисков.

Чтобы смягчить эти последствия и умерить инфляционное давление, правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это должно поддержать привлекательность гривневых инструментов, стабилизировать валютный рынок и помочь сохранить умеренную инфляцию в течение года, приближая ее к целевому уровню 5%.

Пышный также отметил, что за последние недели внутренняя ситуация в энергетике Украины улучшилась, что может уменьшить давление на цены. В то же время внешние факторы, в частности война на Ближнем Востоке, уже привели к удорожанию нефтепродуктов и газа, что непосредственно влияет на стоимость товаров и услуг внутри страны.

"Из-за этих факторов, вероятно, что траектория инфляции в ближайшие месяцы будет несколько выше январского прогноза, а ситуация остается неопределенной", — добавил Пышный.

