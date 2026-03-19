При владі повинні бути тільки військові: експерт вразив заявою про "феномен Буданова"

Призначення Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента стало значно більше, ніж просто зміною кадрів — воно перетворилося на свого роду "соціальний заспокійливий засіб" для українського суспільства. Ця подія тісно пов’язана з наростаючим запитом громадян на присутність військових у владі. Блогер Михайло Шнайдер детально роз’яснив на власній сторінці у Facebook сутність так званого "Феномену Буданова".

За словами Шнайдера, близько 80% українців прагнуть бачити людей із бойовим досвідом на ключових державних посадах. Призначення Буданова повністю відповідало цим очікуванням, тому воно одразу принесло високий рівень підтримки та довіру до нього особисто.

Блогер пояснює, що зростання довіри до військових керівників зумовлене тим, що українці дедалі частіше бачать у них гарантію безпеки, а також здатність ефективно керувати державою у кризові періоди. Люди сприймають військових як надійних опор у складних умовах і як тих, хто може забезпечити стабільність та захист на національному рівні.

"Суспільство шукає точку опори у тих, хто здатний забезпечити відчуття безпеки. На прикладі Буданова військові стають символами цієї довіри", — підкреслив Шнайдер.

Він також зазначив, що така тенденція може серйозно вплинути на формування політичного ландшафту України у найближчі роки, оскільки присутність ветеранів та військових у державних структурах стає все більш очікуваною громадянами.

Водночас експерт наголошує на важливому виклику: держава повинна ефективно інтегрувати військових у цивільні управлінські процеси, щоб їхній бойовий досвід приносив практичну користь у керівництві державними справами, а не обмежувався символічною підтримкою. Це ключовий момент для подальшої стабільності та розвитку України.

