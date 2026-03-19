Назначение Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента стало гораздо больше, чем просто сменой кадров — оно превратилось в своего рода "социальное успокаивающее средство" для украинского общества. Это событие тесно связано с нарастающим запросом граждан на присутствие военных во власти. Блогер Михаил Шнайдер подробно разъяснил на своей странице в Facebook сущность так называемого "Феномена Буданова".

По словам Шнайдера, около 80% украинцев стремятся видеть людей с боевым опытом на ключевых государственных должностях. Назначение Буданова полностью соответствовало этим ожиданиям, поэтому сразу принесло высокий уровень поддержки и доверие к нему лично.

Блогер объясняет, что рост доверия к военным руководителям обусловлен тем, что украинцы все чаще видят в них гарантию безопасности, а также способность эффективно управлять государством в кризисные периоды. Люди воспринимают военных как надежные опоры в сложных условиях и как тех, кто может обеспечить стабильность и защиту на национальном уровне.

"Общество ищет точку опоры у тех, кто способен обеспечить чувство безопасности. На примере Буданова военные становятся символами этого доверия", — подчеркнул Шнайдер.

Он также отметил, что такая тенденция может серьезно повлиять на формирование политического ландшафта Украины в ближайшие годы, поскольку присутствие ветеранов и военных в государственных структурах становится все более ожидаемым гражданами.

В то же время эксперт подчеркивает важный вызов: государство должно эффективно интегрировать военных в гражданские управленческие процессы, чтобы их боевой опыт приносил практическую пользу в руководстве государственными делами, а не ограничивался символической поддержкой. Это ключевой момент для дальнейшей стабильности и развития Украины.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил острую критику в адрес своего венгерского коллеги Виктора Орбана, обвинив его в использовании Украины для собственной политической кампании и нарушении ранее достигнутых договоренностей по поддержке Киева. Об этом Орпо заявил накануне встречи лидеров ЕС на Европейском Совете в Брюсселе.