Понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка". Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Українці почали получати «Зимову тисячу»: у чому проблеми

Вона зазначила, що стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.

1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей.

"Отримані кошти можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги", – зазначила прем’єрка.

Подати заявку можна до 24 грудня.

Проте деякі українці вже стикаються з проблемою, як можна використати ці гроші, тому що не за усі товари і не в усіх аптеках можливо розрахуватися виплатою.

Так, люди повідомляють, що обирають в аптеці товари із позначкою "зимової підтримки", але транзакцію відхиляють з незрозумілих причин.

Можливо, послуга запрацює коректніше із часом.

У Мінсоцполітики зазначають, що першими допомогу 1 000 грн отримають понад 1,8 млн людей, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту — кошти нарахують разом із регулярними виплатами на спеціальний рахунок.

Водночас 1,7 млн користувачів Дії, які подали заявку через застосунок у перший день старту програми, вже отримали кошти на картку "Національний кешбек", зокрема майже 250 тисяч — на дітей.

Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року. Залишки невикористаних коштів після завершення відведеного періоду буде повернуто до бюджету.

На що можна витратити кошти

Отримані 1 000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася у категоріях, визначених програмою. Зняття готівки неможливе.

Комунальні послуги – Оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання

Ліки та медичні препарати – У аптеках і медичних магазинах

Благодійність – Зокрема, донати на підтримку Збройних Сил України

Книги та друкована продукція – У книжкових магазинах або кіосках преси

Продукти харчування – Товари українського виробництва (окрім підакцизних)

Товари українського виробництва – Придбані у відділеннях Укрпошти

Поштові послуги – Відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти.

