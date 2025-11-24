Более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Украинцы начали получать «Зимнюю тысячу»: в чем проблемы

Она отметила, что стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября.

1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также произведено 253 тысячи выплат на детей.

"Полученные средства можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также благотворительные взносы или почтовые услуги", – отметила премьер.

Подать заявку можно до 24 декабря.

Однако некоторые украинцы уже сталкиваются с проблемой, как можно использовать эти деньги, потому что не за все товары и не во всех аптеках можно рассчитаться выплатой.

Так, люди сообщают, что выбирают в аптеке товары с пометкой "зимней поддержки", но транзакцию отклоняют по непонятным причинам.

Возможно, услуга заработает корректнее со временем.

В Минсоцполитики отмечают, что первыми помощь 1 000 грн получат более 1,8 млн человек, получающих пенсии и социальные выплаты через Укрпочту — средства будут начислены вместе с регулярными выплатами на специальный счет.

В то же время 1,7 млн пользователей Дия, подавших заявку через приложение в первый день старта программы, уже получили средства на карточку "Национальный кэшбек", в том числе почти 250 тысяч — на детей.

Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года. Остатки неиспользованных средств после завершения отведенного периода будут возвращены в бюджет

На что можно потратить деньги

Полученные 1000 гривен можно использовать на ежедневные нужды или важные покупки. Главное, чтобы оплата производилась в категориях, определенных программой. Снятие наличных невозможно.

Коммунальные услуги – Оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения

Лекарства и медицинские препараты – В аптеках и медицинских магазинах

Благотворительность – В частности, донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины

Книги и печатная продукция – В книжных магазинах или киосках прессы

Продукты питания – Товары украинского производства (кроме подакцизных)

Товары украинского производства – Приобретенные в отделениях Укрпочты

Почтовые услуги – Отправка, переводы, другие сервисы Укрпочты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на "зимнюю тысячу" из бюджета выделили 10 млрд грн. Помощь смогут получить около 10 млн украинцев. Об этом сообщил министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" прокомментировал это решение и отметил, что тысяча не спасет человека зимой, а вот эти миллиарды можно потратить на более полезное дело.