Українці назвали неприйнятні умови поступок перед РФ: скільки готові вийти на протест

Більшість українців готові вийти на вулиці у разі, якщо влада піде на неприйнятні компроміси з Росією під час можливих мирних переговорів щодо завершення війни. Про це свідчать нові дані дослідження Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа".

Протест в Україні. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, 51,4% українців заявили про готовність брати участь у протестних акціях, якщо на перемовинах буде ухвалено рішення, яке вони вважають неприйнятним. Ще 44,3% громадян не готові протестувати, а 4,4% вагаються.

Опитування також показує, як змінюється ставлення українців до можливих компромісних рішень. 40,2% населення країни назвали абсолютно неприйнятною тимчасову відмову від окупованих територій. Проте ще рік тому таких було 53,2%, а два роки тому — 76,2%. Лише 5,1% вважають це прийнятним. Юридичне визнання окупованих територій російськими готові прийняти лише 2% опитаних, тоді як 76,6% категорично проти.

Відмова від членства в НАТО неприйнятна для 41,1%, а відмова від вступу до ЄС залишається однією з найжорсткіших позицій. Її не готові приймати 51% українців, що більше, ніж минулого року.

Скорочення армії категорично неприйнятне для 77,9%. Також 73% українців назвали неприйнятною поступкою надання російській мові статусу другої державної.

Водночас помітно спадає частка тих, хто категорично проти зменшення суми репарацій РФ. Наразі таких 58,7%, тоді як раніше було 62,2%. Відмови від кримінального переслідування керівництва РФ впала з 68,4% до 65%, а скасування санкцій проти Росії залишилося майже на рівні минулого року та є неприйнятним для 64,1%.

Опитування проводилось з 5 по 26 листопада 2025 року та охопило репрезентативну вибірку дорослого населення України.

