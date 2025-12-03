logo

Главная Новости Общество события Украинцы назвали неприемлемые условия уступок перед РФ: сколько готовы выйти на протест
НОВОСТИ

Украинцы назвали неприемлемые условия уступок перед РФ: сколько готовы выйти на протест

51,4% украинцев заявили о готовности протестовать, если власти пойдут на неприемлемые компромиссы с Россией.

3 декабря 2025, 11:20
Большинство украинцев готовы выйти на улицы в случае, если власти пойдут на неприемлемые компромиссы с Россией во время возможных мирных переговоров о завершении войны. Об этом свидетельствуют новые данные исследования Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа".

Украинцы назвали неприемлемые условия уступок перед РФ: сколько готовы выйти на протест

Протест в Украине. Фото из открытых источнико

Согласно опросу, 51,4% украинцев заявили о готовности участвовать в протестных акциях, если на переговорах будет принято решение, которое они считают неприемлемым. Еще 44,3% граждан не готовы протестовать, а 4,4% затрудняются.

Опрос также показывает, как меняется отношение украинцев к возможным компромиссным решениям. 40,2% населения страны назвали совершенно неприемлемым временный отказ от оккупированных территорий. Однако еще год назад таких было 53,2%, а два года назад – 76,2%. Только 5,1% считают это приемлемым. Юридическое признание оккупированных территорий российскими готовы принять только 2% опрошенных, в то время как 76,6% категорически против.

Отказ от членства в НАТО неприемлем для 41,1%, а отказ от вступления в ЕС остается одной из самых жестких позиций. Его не готовы принимать 51% украинцев, что больше, чем в прошлом году.

Сокращение армии категорически неприемлемо для 77,9%. Также 73% украинцев назвали неприемлемой уступкой предоставлению русскому языку статуса второго государственного.

В то же время, заметно спадает доля тех, кто категорически против уменьшения суммы репараций РФ. Сейчас таких 58,7%, тогда как раньше было 62,2%. Отказ от уголовного преследования руководства РФ упал с 68,4% до 65%, а отмена санкций против России осталась почти на уровне прошлого года и неприемлема для 64,1%.

Опрос проводился с 5 по 26 ноября 2025 и охватил репрезентативную выборку взрослого населения Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России выдвинули новые территориальные претензии Украине и назвали 4 крупных города.

Также "Комментарии" писали, что встречу Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменили после переговоров с Путиным.



Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/12/3/7226230/
