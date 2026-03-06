Українці назвали головне призначення жінки: опитування вразило стереотипом

Соціологічне дослідження Rating Lab показало, як українці ставляться до традиційних гендерних ролей, сімейних обов’язків та партнерських стосунків.

Головне призначення чоловіка і дівчини

За результатами опитування, 41% українців погоджуються з твердженням, що головне покликання жінки в житті — народити дітей. Водночас 57% респондентів не підтримують цю думку.

Дослідження також показало, що 69% опитаних вважають, що чоловік має повністю забезпечувати сім’ю.

При цьому більшість українців не підтримує інші традиційні стереотипи. Зокрема, 65% не погоджуються з тезою, що успішна кар’єра важливіша для чоловіка, а 69% відкидають думку, що жінка повинна слухатися чоловіка або нести більшу відповідальність за небажану вагітність.

Соціологи також відзначають, що за останні десять років підтримка традиційних гендерних уявлень поступово зменшується.

Найменше подібні стереотипи підтримує молодь віком від 18 до 35 років. Натомість старші вікові групи, зокрема люди старші за 51 рік, частіше дотримуються традиційних поглядів.

Опитування також показало, що в багатьох сім’ях дедалі частіше застосовується партнерський розподіл обов’язків. Найчастіше порівну розподіляють управління сімейним бюджетом, ініціювання сексуальних стосунків, керування родиною та виховання дітей.

Водночас частина домашніх обов’язків і далі частіше покладається на жінок — зокрема приготування їжі, ведення домашнього господарства та організація сімейного відпочинку.

Чоловікам, своєю чергою, частіше відводять роль основного годувальника родини. Зокрема, 80% чоловіків і 74% жінок віком 18–35 років вважають заробіток передусім обов’язком чоловіка.

